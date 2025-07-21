美英航艦 護身軍刀首度共演

美國航艦喬治華盛頓號與英國航艦威爾斯親王號在帝汶海會合，展開護身軍刀演習行動。（取自英國皇家海軍X）

2025/07/21 05:30

印太出任務 帝汶海合體

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國海軍航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）與英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），十六日在帝汶海會合，共同展開「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習行動。這是「護身軍刀」系列演習自二○○五年創始以來，首次有美英兩國航艦共同參演。

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，英國皇家海軍表示：「這場強而有力的海上力量展示，結合先進的作戰能力與艦載航空作戰，包括『威爾斯親王號』搭載的F-35B戰機機隊。」

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澳洲和美國主辦的護身軍刀多國聯合演習每兩年舉行一次，十三日揭幕，預計至八月四日結束，共有十九個國家參演，總兵力達三‧五萬人。帝汶海位於澳洲本土與東帝汶、印尼之間，為印太海上戰略要道。

這次雙航艦聯合演習也標誌著喬治華盛頓號打擊群重返日本後，首次參與重大雙邊演習。與此同時，英國航艦打擊群此次參演，為其「高桅行動」（Operation Highmast）在地中海與印太地區部署任務的一環。

F-35C 首次參與護身軍刀

本屆護身軍刀演習也迎來重要里程碑：喬治華盛頓號搭載的第五艦載機聯隊中，第一四七戰鬥攻擊機中隊操作的F-35C艦載機，是首次參與護身軍刀演習。

喬治華盛頓號打擊群此次參演，是其完成例行維修並重新整合至前進部署海軍部隊（FDNF）後的首次重大演訓任務。英國航艦打擊群則預計在演習結束後前往日本，並沿途與美國、日本海空部隊展開聯合訓練。

除雙航艦聯合演習，美軍近日也在澳洲實彈試射中程能力（MRC）陸基飛彈發射系統「泰風」（Typhon）。這是美國首次在境外進行這類測試，澳洲也因此成為繼菲律賓之後第二個部署該系統的亞太國家。

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