石破領軍3連敗 淪票房毒藥

（法新社）

2025/07/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕由石破茂領軍的自民黨在廿日的參議院選舉中慘敗，這也是石破去年十月上台以來，繼眾議院大選、東京都議員選舉之後的三連敗！自民黨失去民心，表面上的主因是黨內派閥政治獻金未如實申報，造成民眾不信任，但三場選舉下來，可以發現真正敗因恐怕是石破本人。

保守鐵票不挺 流向右派小黨

原本支持前首相安倍晉三領導下的自民黨的保守派鐵票，變成反石破「賭爛票」，大量轉向標榜保守色彩的新興小黨，去年眾院大選造就了國民民主黨席次暴增，今年更轉向投給參政黨。

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安倍在二○一二年至二○年的自民黨總裁與首相任期中，領導自民黨經歷眾院和參院共六次全國性大選，均獲大勝，即使是在他下野後至二二年七月遇刺身亡，約兩年內兩次全國大選依然發揮吸票能力，協助自民黨守住國會過半的執政優勢，贏得保守派選民信任與支持，保守派選票也成為自民黨長期執政的後盾。

石破是自民黨內「反安倍」的代表人物，但他的支持者鮮少轉化為自民黨的選票。去年石破當選自民黨總裁後，閃電解散國會，當時在野黨大打自民黨派閥政治獻金申報不實議題，石破也藉機整肅黨內異己，造成安倍派在大選中潰不成軍。但自民黨在眾院大選中依舊慘敗，席次大減，形成朝小野大局面。

儘管派閥政治獻金申報不實被視為自民黨的主要敗因，但弔詭的是，選票並未流入打得最兇的在野第一大黨立憲民主黨，而是主張減稅的國民民主黨。相同的情況今年再次重演，六月舉行東京都議員選舉，自民黨苦吞史上最慘敗績。

減稅、中國、關稅議題失民心

究其實，今年的這兩場選舉，派閥政治獻金問題早已不是爭議焦點，浮上檯面的是物價上漲、減稅、外國人問題和美日關稅談判等。石破未能有效回應國民民主黨的減稅主張，甚至向主張增稅的立憲民主黨靠攏；在對中態度上，被批評過於軟弱，在美日關稅談判上也顯得無計可施。

更致命的是，石破並未修復與自民黨保守派支持者的關係。例如，去年因政治獻金問題退黨的安倍派大將世耕弘成，去年在和歌山轉戰眾議員，成功打敗自民黨大老、前幹事長二階俊博的兒子二階伸康。世耕攻破和歌山的「二階王國」，背後有以前支持自民黨的保守派選票力挺。

新興小黨「參政黨」在東京都議會和此次參院選戰中異軍突起，高呼「日本人優先」口號，讓日本移民政策意外成為選戰主軸之一。有評論家認為，參政黨搭上「反全球化」趨勢的列車，但選情分析家米重克洋認為，參政黨吸收的能量，來自「反石破、親安倍及反民主（立憲民主和國民民主兩黨）」的保守派選票。

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