參院選舉大敗 石破想續任首相 麻生︰絕不允許

日本自民黨在20日投開票的參議院選舉中表現不佳，石破恐將因此被究責，但他仍有意繼續執政。（歐新社）

2025/07/21 05:30

自公執政聯盟112席 過半席次不保

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕日本參議院選舉廿日舉行投開票，面對自民黨可能無法保住過半席次，總裁石破茂晚間在開票過程中受訪時，透露想要繼續留任的意願。石破表示，即使自民黨在參院未過半，但仍是國會最大黨，尤其日美關稅談判正處於關鍵時刻，他有責任繼續擔任首相職務。但自民黨最高顧問麻生太郎，稍早已向側近人士表示，「絕對不允許（石破）續任」，開出第一槍，黨內反石破勢力已蓄勢待發。

至截稿前，參院選舉應選一二五席仍有廿五席尚未開出，初步統計自民黨拿下卅二席、公明黨五席、立憲民主黨十八席、日本維新會六席、日本共產黨三席、國民民主黨十五席、令和新選組兩席、參政黨十席、社民黨掛零、日本保守黨一席、未來黨一席，其他七席。自民加公明未改選席次為七十五席，加上目前開票的卅七席，僅得一一二席。

請繼續往下閱讀...

石破在選前訂下五十席的勝負門檻，亦即自民、公明兩黨至少要拿下五十席。若低於五十席，自民黨將失去參院過半席次的優勢。

但出口民調顯示，自公兩黨恐怕難以過半，這也是繼去年十月的眾議院大選之後，石破再度無法達到自訂的勝負門檻，各方對於他的去留極為關注。自民黨麻生派龍頭麻生太郎已在稍早開出第一槍，黨內也出現倒石破聲浪。

石破晚間在開票過程中，接受日本放送協會（NHK）等電視媒體訪問，透露出繼續留任的意向，理由是自民黨仍是國會第一大黨，他有責任繼續擔任首相，但最後還是要看確定獲得的席次再做決定。

三大在野黨 不和自民黨聯合執政

在野的立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨高層都已表態，不考慮與自民黨組成大聯合政府。讀賣新聞報導，自公兩黨廿一日將舉行黨魁會談，石破將在會談後召開記者會。不論石破續任還是被迫下台，日本政局都將面臨一波大混亂。

自民黨內要求石破下台的聲浪，已經比去年底更為強烈。除了麻生開出第一槍，去年與石破競爭總裁大位的前經濟安保大臣高市早苗，十八日在地方助選時已宣布，「已下定決心，要重塑自民黨的骨幹力量」。

另外，前首相岸文雄對於重掌政權也躍躍欲試。去年參選過總裁的官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之、財務大臣加藤勝信等人，也尚未放棄。

面對石破可能以日美關稅談判做為拒絕下台的擋箭牌，自民黨內的反石破勢力已在麻生開出第一槍後，開始醞釀攻勢，近期可能召開自民黨眾參兩院議員總會。

這次選戰焦點之一為物價上漲對策，自公兩黨不支持調降消費稅，而是承諾每人發放兩萬日圓（約三九五二台幣）現金補助，被批為「大撒幣政策」，從選舉結果看來選民並不買帳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法