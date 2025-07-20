美國挺巴西前總統 撤銷8法官美簽

巴西前總統波索納洛十八日遭法院下令配戴電子腳鐐、限制通訊等措施。美國務院為此制裁巴西最高法院八名法官。（美聯社）

2025/07/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕巴西前總統波索納洛被控與其國會議員之子艾德華多共謀煽動美國敵意對抗巴西，危害國家穩定。巴西最高法院十八日裁定對波索納洛實施人身限制，包括配戴電子腳鐐、禁止與外國政府接觸、夜間宵禁、全天候監控及不得使用社群媒體或與艾德華多聯繫。

稱波索納洛遭政治獵巫

據「華盛頓郵報」報導，簽署命令的大法官莫萊斯指出，波索納洛父子有意脅迫法院。艾德華多近期頻繁與川普陣營會晤，並遊說對莫萊斯實施制裁。美國務卿魯比歐十九日聲明，撤銷莫萊斯及其七名同僚法官與直系親屬簽證，指控對波索納洛進行「政治獵巫」，侵害基本人權並波及美國人。

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川普九日宣布對巴西徵收五十％關稅，稱與波索納洛遭遇司法對待有關。十八日他再於社群媒體發文，要求「這場審判應立刻結束」，並表示對波索納洛的聲援透過關稅政策明確表達。

波索納洛抨擊法院命令為「最大羞辱」，強調從未打算離開巴西；律師團隊也表示震驚與憤怒。聯邦警察則指出，波索納洛涉嫌妨礙司法、脅迫法院及傷害國家主權，並依法院命令突襲其住所與政治總部。

波索納洛接受「路透」訪問時表示，限制措施無法阻止他參與國際政局，主張自己才是能與美國協商關稅、遏制中國影響力的人。他稱，「他們想把我逐出明年的政治賽場，沒有我，魯拉能擊敗任何人」。

波索納洛也否認謀劃政變阻止魯拉上台的指控，並指控中國控制巴西，若能獲得美國支持，便可對抗中國。他批評金磚國家已淪為「獨裁者與戰爭罪犯的兄弟會」。

此前，魯拉面臨不滿意度升高及國會反對勢力漸增等政治困境，明年大選尋求第四任期並不樂觀。但面對川普關稅戰所展現的強硬立場反倒拉抬魯拉聲望。本週發布的Atlas民調指出，魯拉的不受歡迎度在他硬槓川普後出現逆轉，其支持率從六月份的四十七．三％上升到關稅戰開始後的四十九．七％。

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