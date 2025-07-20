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    反擊腥聞! 川普怒告梅鐸與華日 求償100億美元

    美國總統川普18日提告華爾街日報及其所屬的新聞集團創辦人、全球媒體大亨梅鐸（左）。（路透檔案照）

    美國總統川普18日提告華爾街日報及其所屬的新聞集團創辦人、全球媒體大亨梅鐸（左）。（路透檔案照）

    2025/07/20 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十八日說到做到，向佛州邁阿密的聯邦法院提告全球媒體大亨梅鐸及其創辦的「新聞集團」旗下的「華爾街日報」，索賠至少一百億美元（約二九三九億台幣），理由是華日的一篇獨家報導涉嫌誹謗，該文稱川普多年前致函已故富豪淫魔艾普斯坦賀壽，還在信中手繪不雅的裸女圖。

    控假新聞涉誹謗

    川普十八日晚間發文宣布：「我們剛剛對所有涉及發表華爾街日報這家無用的爛報上的虛假、惡意、誹謗與假新聞『文章』的人，提出強力訴訟。」據了解，被告除了華日與梅鐸，還有兩名記者、華日發行人道瓊公司，以及華日所屬的新聞集團。川普說，提告不僅為了自己，也意在力挺再也無法忍受假新聞媒體的誹謗性錯誤的所有美國人。

    訴狀稱有鑑於華日報導發表的時間點及其背後的惡意，川普遭受的巨大經濟與聲譽損失將繼續倍增。川普過去也提告媒體，並經和解獲得巨額賠償。道瓊公司十八日表示，對華日報導的嚴謹與正確充滿信心，將積極回應訴訟。

    前地產大亨川普與投資家出身的艾普斯坦有多年交情，兩人曾被拍到一起跑趴，但迄今無證據顯示有違法之舉。艾普斯坦因誘騙未成年人充當名流政要性玩物而被捕，二○一九年八月於等待審判期間死在獄中；儘管官方宣稱艾普斯坦是畏罪自殺，但「被自殺」以保護政商名流的陰謀論仍甚囂塵上，其中極右翼川粉對此特別買帳，川普因此承諾回鍋白宮後會公布艾普斯坦的客戶名單，未料司法部長邦迪日前卻說沒有客戶名單。川普為此已要求法院批准公布艾案的大陪審團機密證詞。

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