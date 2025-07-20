台灣有事安全自負 傳日商被示警3年

「金融時報」報導，若爆發台海衝突，日本政府警告在台日企需自行撤離員工及資產。圖為台灣漢光演習期間部署於河濱公園的愛國者防空系統。（歐新社）

2025/07/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕台海潛在衝突引發區域國家緊張，據「金融時報」報導，日本政府告知在台日本企業，若中國攻擊台灣，企業需自行負責撤離員工。

企業需自行負責撤離員工

日方的警告凸顯在為潛在台海衝突做準備時所面臨的實務、政治困難。美軍雖就台海危機情境與盟國商討行動計畫，但難以獲得確切的政治承諾。美國防部正施壓日本與澳洲，要求明確表態一旦美中因台灣開戰，將扮演何種角色。

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日本官員表示，根據憲法和平條款，自衛隊僅能在主權國家同意下部署至海外，然而，日本與台灣未建立官方外交關係，因此「從我們的觀點來看，台灣不存在政府」，中國也不太可能核准日本自衛隊執行撤僑。

雖然日本政府從未證實，但日企獲取類似警告已有三年。日本外交官告訴企業風險管控人員「若在台灣置有重要資產，就得自己處理」。此類警告已在日本商界引發寒蟬效應，降低對台投資意願，美官員透露，「在台灣有許多美國新投資，日本卻很少」。

台灣的外國直接投資（FDI）中，日本長年名列在歐盟與美國後，但二○二三年投資額僅為四．五二億美元，比二○二二年的十七億美元大幅下滑廿七％。目前近三千家日企在台營運，三分之一為製造業，以半導體設備材料為主。零售、倉儲及餐飲也是在台重點投資。

二○二二年美國前眾院議長裴洛西訪台引發北京發動軍演後，跨國企業開始重新評估在台與中國的資產風險。不過，日本對台投資降溫並非普遍現象。二○二三年，美國對台FDI達九．三八億美元，為二○二二年近兩倍；英國更達到近乎三倍的十五．四億美元規模。

也是從二○二二年起，多家日本大型企業開始每年進行撤離在台員工的模擬演練，日本官員亦以非官方身分低調參與，顯示類似措施為民間私人行動。

對此，日本外務省回應，包括台灣在內，若世界任何地區出現需要撤僑的情境，官方將盡一切努力，利用最快速且安全的方式協助日本國民撤離。

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