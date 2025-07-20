五角大廈雲端系統外包中國 微軟補救

美國微軟公司巴黎辦公室外觀。（路透檔案照）

2025/07/20 05:30

微軟確保不會有中國工程師遠端維護

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府主要承包商微軟公司，日前被披露由中國工程師參與維護美國國防部雲端系統工作後，十八日表示已經做出調整，確保不會有中國工程師提供相關技術支援。

微軟發言人蕭奧在社群平台發文指出，公司已調整對美國政府客戶的支援模式，「回應本週稍早出現的疑慮，以確保不會有中國工程師提供技術支援」，處理五角大廈使用的雲端系統。

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調查新聞網站ProPublica十五日披露，微軟長期以來由在中國的工程師，遠端維護五角大廈雲端系統，而相關工作僅受到在美人員有限監督，但是這些負責監督的人員，是透過「數位護衛」（digital escort）計畫下，次級轉包聘僱，雖然獲批安全許可，但是通常缺乏必要技術專才，無法有效評估中國工程師執行的工作，是否構成資安威脅。

微軟為美國政府主要承包商，但是其系統之前曾遭中國、俄羅斯駭客入侵。微軟向ProPublica表示，該公司在授權過程中已向美國政府揭露這種做法。

參議員要求列出包商名單

此一爆料促使聯邦參議院情報委員會主席、以及軍事委員會成員柯頓，致函國防部長赫格塞斯，要求了解此事並列出聘僱中國人員的包商名單，以及「數位護衛」人員訓練偵測可疑活動的相關資訊。

柯頓信中說，「美國政府認識到中國的網路能力，對美國構成最具侵略性和危險的威脅之一，對我國關鍵基礎設施、電訊網路以及供應鏈的滲透皆是明證」，美國軍方「必須防範其供應鏈內所有潛在威脅，包括來自次級包商」。

赫格塞斯十八日在社群媒體發表錄影談話，證實國防部的雲端服務，之前確實一直是外包給在中國的人員進行維護，「結果一些科技公司一直在利用便宜的中國勞力，來協助國防部的雲端服務，這顯然令人無法接受，尤其在今日的數位威脅環境下」。

美防長：將嚴禁中國「參與」

他說，他已指示在兩週內盡快完成檢討，確保沒有其他漏網之魚，「我們將持續監督並且反制所有對我國軍方基礎設施和網路系統的威脅」，他也堅稱，未來該部門的系統，不會有中國「任何的參與」。

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