日參院大選 小黨喊「日本優先」竄起

在參政黨造勢場合，反該黨的選民高舉指控該黨說謊的看板，與警方發生推擠。（路透）

2025/07/20 05:30

參政黨成立5年 神谷宗幣仿效川普 掀右翼民粹主義旋風

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本參議院大選廿日登場，將改選半數一二五個席位。在首相石破茂的執政聯盟面臨無法過半的背景下，四十七歲政治新星、受美國總統川普影響甚深的神谷宗幣，率領「參政黨」異軍突起，並喊出「日本人優先」，意外成為大選主旋律。該黨呼籲限制外國勞工、反對全球化並實踐日本優先，為大選注入一股強勁的右翼民粹主義。

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參政黨擁地方議員150席 參院僅兩席

「紐約時報」指出，神谷宗幣是「參政黨」創黨成員之一，也是該黨在參院的兩名現任議員之一，但他本人今年並未參選，而是挾著該黨在全國擁有一五○名地方議員、這次四十五個選區均提名候選人的氣勢，準備一舉擴大參院版圖。由於情勢看好，神谷十八日把原本的六席目標上調，設定為能提出附帶預算法案的廿席，號召選民投票。

在競選活動中，神谷宣揚日本面臨來自全球主義者、違法外國人及腐敗政府的威脅，後者正用稅收扼殺年輕一代，因此他提出「日本優先」方案來解決問題，「日本必須成為一個服務日本人民利益的社會」。

成立僅五年、主要吸引年輕男性的參政黨主張的「日本人優先」口號，是由黨員網路票選而出，並進一步提出名為「新日本國憲法」草案，明文規定主權不歸於民而是國，遭憲法學者抨擊「倒退回二次大戰前」；該黨候選人也經常提出加強限制外籍勞工、反對選擇性夫婦別姓、反對同性婚姻等政策，就連神谷也講過「年紀大的女人不能生」等爭議言論。近年來，日本經濟和貨幣貶值吸引破紀錄數量的遊客，進一步推高物價。儘管只占日本總人口三％，但去年外籍人口已突破三八一萬。

對經濟不滿指向外籍人士 被控仇外

紐時指出，儘管反對者和日媒多指責神谷仇外，稱他將民眾對高物價、工資停滯的不滿情緒指向外籍人士，但顯然引起許多選民共鳴，尤其是因經濟疲軟、日圓貶值而感到沮喪的選民。

在這次大選中，許多選民轉向參政黨和其他民族主義政黨，他們的共同點是對現狀憤怒，包括白米等主食價格上漲，工資卻止步不前；年輕人被迫為日本高齡人口埋單；以及對美國的過度依賴，尤其美國的高關稅威脅更激起日本民眾的背叛感。

日媒評估，石破茂的自由民主黨與公明黨的執政聯盟合計獲得的席次恐怕不到四十席，加上非改選席次，可能會失去參院過半優勢，人們普遍預期石破茂將被迫辭職。

曾擔任超市經理和英語教師的神谷表示，參政黨的願景與川普的「美國優先」近似，但「川普對日本人來說太過自我中心」。至於參政黨能否接棒其他被神谷拿來比較的極右翼政黨，例如德國的「另類選擇黨」和「英國改革黨」，成為更大規模的全國性風潮，則尚待觀察。

在選前一日，參政黨在東京芝公園舉行造勢，支持者高舉拳頭展現意志。（路透）

神谷宗幣仿效川普主張「日本優先」，對全球化和外籍勞工皆抱有敵意。（路透）

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