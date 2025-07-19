G20輪值主席國明年換美國 料回歸金融

美國預計明年接任二十國集團（G20）輪值主席國，將帶領G20重拾金融老本行。圖為今年二月底在南非開普敦舉行的G20財長會議的會場。（路透檔案照）

2025/07/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據熟悉美國川普政府計劃的消息人士指出，隨著美國預計明年接任南非成為「二十國集團」（G20）輪值主席國，G20將在美國主導下重回以金融為核心的初衷。

華府今年已減少對G20的參與程度，財政部長貝森特就缺席十七日在南非舉行的G20財長會議，也是他今年第二度缺席G20活動。儘管美國在一九九九年協助成立G20，專家與美國政府消息人士表示，美國高官的缺席反映出川普政府對多邊組織的懷疑。美國已退出與中國共同主持的G20永續金融工作小組，目前也不確定川普是否會出席十一月下旬在南非舉行的G20領袖峰會。

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然而，三位消息人士指出，美國仍計劃於今年底擔任輪值主席國一年，而二○二六年適逢美國建國二五○週年。據兩位人士透露，屆時美國將專注於「雙軌」：即領袖峰會與金融議題，砍掉其他工作小組以及在能源、衛生、商業與環境等議題上的部長級會議。

這項方向與貝森特先前呼籲「國際貨幣基金」（IMF）與「世界銀行」應聚焦於金融穩定與發展的核心使命一致。他認為不應過度關注氣候或性別議題。白宮與財政部對此未立即回應。

智庫「大西洋理事會」國際經濟主席李浦斯基表示，貝森特與其他高層官員希望讓G20「回歸基礎」，而其他G20成員國也認同此舉。據兩位知情人士透露，許多G20成員認為目前因應的議題過於龐雜，應進行精簡。今年擔任主席國的南非也正展開相關檢討，並將提出改革建議，與美國立場一致。

儘管活動人士與開發中國家將密切觀察美國行動，但精簡架構可能有助G20持續存在。非營利組織Jubilee USA Network執行長勒康普特表示，金融穩定、債務與經濟議題與全球發展密不可分，期盼經濟發展仍是G20核心。

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