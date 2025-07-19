遏中擴張 美軍火商推平價長程飛彈

美國國防承包商L3哈里斯公司（L3 Harris）於十七日推出兩款新型飛彈「紅狼」與「綠狼」。（取自L3 Harris官網）

2025/07/19 05:30

每年將可供應約一千枚

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國積極擴充軍武、遏止中國於太平洋擴張之際，國防承包商L3哈里斯公司（L3 Harris）於十七日推出兩款新型飛彈「紅狼」與「綠狼」。這兩款飛彈射程達三二○公里，能打擊船艦等移動目標，基礎版本單價僅約卅萬美元（約八八二萬台幣），為美軍提供經濟實惠的長程打擊新選項。

「路透」指出，俄烏戰爭及以哈衝突凸顯「價格平實、可大量生產」武器的需求。L3哈里斯推出這兩款飛彈即是在此背景下誕生。「紅狼」（Red Wolf）屬傳統飛彈，專注於長程精準打擊；「綠狼」（Green Wolf）則偏向電子戰用途，具備電子攻擊、情報蒐集與辨識定位能力。兩者已成功進行四十多次試飛，展現其可靠性，現正進入低速初期量產階段。未來全面量產後，每年將可供應約一千枚。

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「狼群」製造地獄景象 壓制敵人

「華盛頓時報」指出，「狼群」飛彈旨在現代戰場上製造「難以置信的混亂」，使敵軍無法有效反擊。此構想也符合美軍印太司令帕帕羅所說的「地獄景象」概念：讓戰場布滿無人機、武器和其他飛行器等干擾設備，使中國等對手無法接近關鍵區域，從而爭取時間部署更多美軍支援。

這種作戰概念正主導五角大廈及華府的國安戰略方向。美國軍工投資焦點也由昂貴大型武器系統轉向小型、相對廉價、容易消耗、但可大量生產和部署的武器。

作為軍工業重要角色的L3公司，相信「狼群」飛彈系統能在未來戰場發揮關鍵作用。

可陸海空不同平台發射

L3空中作戰系統主任路易斯表示，「紅狼」與「綠狼」小到可放在桌上，能從空中、海上或陸地等不同平台發射。兩種飛彈可同步使用，結合動能與非動能武器功能，並具備誘餌、追蹤、通訊中繼等功用，且配備支援自主飛行器編隊行動的軟體。

美國海軍退役少將、現任L3公司海軍與陸戰隊部門副主任克朗德表示，「狼群」飛彈將為敵人帶來極大不對稱威脅。防禦這種飛彈本身就異常困難。例如，部隊可將八至十二枚飛彈裝載於直升機、固定翼飛機或無人機平台，從遠距離外發射，有效包圍戰區並保護友軍安全。

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