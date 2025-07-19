為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遏中擴張 美軍火商推平價長程飛彈

    美國國防承包商L3哈里斯公司（L3 Harris）於十七日推出兩款新型飛彈「紅狼」與「綠狼」。（取自L3 Harris官網）

    美國國防承包商L3哈里斯公司（L3 Harris）於十七日推出兩款新型飛彈「紅狼」與「綠狼」。（取自L3 Harris官網）

    2025/07/19 05:30

    每年將可供應約一千枚

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國積極擴充軍武、遏止中國於太平洋擴張之際，國防承包商L3哈里斯公司（L3 Harris）於十七日推出兩款新型飛彈「紅狼」與「綠狼」。這兩款飛彈射程達三二○公里，能打擊船艦等移動目標，基礎版本單價僅約卅萬美元（約八八二萬台幣），為美軍提供經濟實惠的長程打擊新選項。

    「路透」指出，俄烏戰爭及以哈衝突凸顯「價格平實、可大量生產」武器的需求。L3哈里斯推出這兩款飛彈即是在此背景下誕生。「紅狼」（Red Wolf）屬傳統飛彈，專注於長程精準打擊；「綠狼」（Green Wolf）則偏向電子戰用途，具備電子攻擊、情報蒐集與辨識定位能力。兩者已成功進行四十多次試飛，展現其可靠性，現正進入低速初期量產階段。未來全面量產後，每年將可供應約一千枚。

    「狼群」製造地獄景象 壓制敵人

    「華盛頓時報」指出，「狼群」飛彈旨在現代戰場上製造「難以置信的混亂」，使敵軍無法有效反擊。此構想也符合美軍印太司令帕帕羅所說的「地獄景象」概念：讓戰場布滿無人機、武器和其他飛行器等干擾設備，使中國等對手無法接近關鍵區域，從而爭取時間部署更多美軍支援。

    這種作戰概念正主導五角大廈及華府的國安戰略方向。美國軍工投資焦點也由昂貴大型武器系統轉向小型、相對廉價、容易消耗、但可大量生產和部署的武器。

    作為軍工業重要角色的L3公司，相信「狼群」飛彈系統能在未來戰場發揮關鍵作用。

    可陸海空不同平台發射

    L3空中作戰系統主任路易斯表示，「紅狼」與「綠狼」小到可放在桌上，能從空中、海上或陸地等不同平台發射。兩種飛彈可同步使用，結合動能與非動能武器功能，並具備誘餌、追蹤、通訊中繼等功用，且配備支援自主飛行器編隊行動的軟體。

    美國海軍退役少將、現任L3公司海軍與陸戰隊部門副主任克朗德表示，「狼群」飛彈將為敵人帶來極大不對稱威脅。防禦這種飛彈本身就異常困難。例如，部隊可將八至十二枚飛彈裝載於直升機、固定翼飛機或無人機平台，從遠距離外發射，有效包圍戰區並保護友軍安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播