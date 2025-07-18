少數民族德魯士 以色列想拉攏

全球約有100萬名德魯士人，其中一半居住在敘利亞，約有15.2萬名德魯士人住在以色列及其佔領的戈蘭高地。圖為來自戈蘭和加利利的德魯士人跨越緩衝區湧入敘利亞。（歐新社）

2025/07/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕敘利亞南部蘇威達省族群衝突，引發大馬士革當局及以色列介入，再次呈現出中東因宗教、民族及疆界等因素導致的錯綜複雜情勢。

「英國廣播公司」（BBC）整理，德魯士族為一支阿拉伯語系族教群體，族人分布於敘利亞、黎巴嫩、以色列及其佔領的戈蘭高地。信仰屬伊斯蘭什葉派分支，但發展出自身獨特身分認同及教義。

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全球約一百萬德魯士人中，半數居住於敘利亞，佔該國約三％人口；以國境內德魯士人約十五萬，由於願投身以軍，使得德魯士社群在以國被廣泛視為忠誠群體。

近十四年敘利亞內戰期間，德魯士人在南部擁有屬於自身的軍事力量。阿塞德政權去年十二月垮台後，儘管德魯士內部對新政權態度分歧，多數仍拒絕敘國新政府在蘇威達省建立維安，也不願將自己的武裝團體歸建敘利亞部隊。以色列則與位於北部邊境的德魯士人聯繫，意圖建立同盟關係，並日漸將自己定位為區域內的少數民族保衛者，但也遭質疑是藉機擴張勢力範圍。

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