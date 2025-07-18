以空襲介入 敘利亞南部衝突達停火新協議

敘利亞德魯士民兵與遜尼派貝都因族武裝分子在敘利亞南部爆發多日衝突。圖為以色列佔領的戈蘭高地城鎮邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）的德魯士人。（路透）。

2025/07/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕敘利亞「沙姆解放組織」（HTS）去年十二月推翻阿塞德政權建立臨時政府。就在外界期盼新政權帶領敘國走上正向發展道路之際，政府部隊與南部少數民族德魯士人（Druze）爆發武力衝突，甚至引發以色列軍事介入。在美國居中協調後，敘國政府與德魯士族十六日宣布達成新停火協議。

衝突起於南部蘇威達省的伊斯蘭遜尼派貝都因族（Bedouin），與德魯士武裝派系間的報復性綁架、攻擊事件。為恢復當地秩序，敘國武裝部隊開入當地，引爆與德魯士武裝團體衝突。據目擊者通報，政府軍與貝都因人聯手攻擊德魯士戰士和平民，甚至洗劫民宅，大開殺戒。據敘國內政部說法，衝突造成卅人死亡；位於英國的「敘利亞人權瞭望台」組織統計，截至十六日有超過三七四人喪生。

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近期，以色列以保護德魯士人，以及防堵敘軍逼近南部邊境為由，朝挺進蘇威達的敘國政府軍和車隊數度發動空襲，甚至在十六日直接空襲鄰近首都大馬士革中心的國防部總部，造成三死、卅四傷，並對郊區的總統官邸周邊發動另一起空襲。

以色列空襲敘國防部

以國國防部長卡茲表示，「以軍將持續攻擊敘國政權部隊，直到其撤離」；國防軍參謀長札米爾強調，「我們不會讓敘國南部成為恐怖堡壘」。以色列一直對敘國臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）保持戒心，因為他與「開打」恐怖組織有很深的淵源。

大馬士革與德魯士族早先於十五日達成停火，卻迅速破局。直到十六日，由敘國內政部與德魯士領袖再次宣布達成停火，政府軍車隊亦陸續從區域內撤離。

美國國務卿魯比歐十六日表示，美方在與有關各方聯繫後，同意採取特定步驟終止令人不安與恐懼的局勢。

敘總統批以意圖分裂敘國

夏拉十七日發表全國演說，指控以色列自阿塞德政權垮台後，不斷進行軍事干預，目的是要分裂敘國，瓦解團結。夏拉強調，保護德魯士公民及其權利是當局的首要之先，政府軍基於國家利益，決定將蘇威達省的安全任務交還德魯士領袖。他也感謝美國、阿拉伯國家與土耳其的介入調停。

川普六月卅日才簽署行政命令，解除制裁敘國，允許大馬士革重回國際金融體系，讓敘國經歷十餘年的內戰後，得以接受西方援助重建，並推動大馬士革與以色列結束敵對關係。然而，雙方本就在戈蘭高地主權上存在長期爭議，如今以軍發動空襲，勢必對兩國關係正常化的發展造成衝擊。

夏拉掌權以來一直與敘國少數族群關係不佳。三月份，在地中海沿岸原本效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）平民居住地發生了一千七百多起報復性屠殺事件，大部分謀殺事件都是政府軍及與其有關的民兵所為。

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