美放行輝達晶片售中 專家警告恐造福解放

美國政府解禁輝達向中國銷售降規版AI晶片H20，引發相關半導體產品可能投入軍事用途的疑慮。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透檔案照）

2025/07/17 05:30

商務部長︰要讓中國對美國技術上癮 出售降規版H20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府為允許對中國出售人工智慧（AI）晶片的決定辯護，商務部長盧特尼克聲稱，這是要讓中國對美國技術上癮，以維持科技領先地位，何況賣給中國的晶片又不是最好的。專家則警告，川普政府此一大逆轉決定，恐因此造福共軍，因為這些來自美國的AI晶片，恐怕免不了會被北京當局轉作軍用。

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英國「每日電訊報」十五日報導，有廿多年兩岸事務經驗的前英國外交官彭朝思（Charles Parton）指出，對中出售的半導體產品將「無可避免」地可能會被用於軍事；出口的半導體一旦運抵中國，該怎麼用還不就中國共產黨說了算。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）也認為，有鑑於北京已言明採行的「軍民融合」政策，有必要假設這些晶片會轉作軍用，可能加速共軍現代化與擴張。

英國智庫「亨利傑克遜協會」（Henry Jackson Society）研究員杰努（Theo Zenou）也有相同看法，認為這些美國晶片「絕對有可能」最終被用於中國軍事科技…「此等危險依然存在，我們得預期中國將試圖賦予這些晶片轉作軍事用途」。

川普政府批准放行的晶片，是輝達專為中國市場設計的降規版H20；華府一度將H20納入對中出口管制，但近日解禁。裴倫德對川普政府此一決策大逆轉表示遺憾，認為此舉暗示美方如今自認已無法避免中國取得相關科技。

對此，川普政府新設的「AI與加密貨幣沙皇」塞克斯（David Sacks）十五日受訪時為當局允許輝達與超微（AMD）恢復對中國出售部分AI晶片的決定辯護，稱此決策大逆轉能讓美國在海外處於更有效地競爭的地位，並削弱中國科技巨頭華為搶佔更大全球市場份額的努力。

塞克斯在彭博電視台上表示，美國並不是賣最新與最棒的晶片給中國；透過對中出售降規版的H20，美國得以剝奪華為擴大與競逐全球市場的機會…「這項政策（指批准對中出售晶片）非常細膩，非常合理。」

商務部長盧特尼克十五日接受CNBC訪問時也指出，恢復銷售H20晶片與兩國就稀土磁鐵達成的貿易協議有關。他堅稱，美國仍然沒有向中國出售「最好的產品」，H20只是「第四好」；讓中國公司繼續使用美國技術符合美國的利益，美國希望在技術上領先中國，就得賣足夠多的晶片給中國，「讓他們的開發者對美國的技術上癮」。

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