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    川普否認要烏攻莫斯科 普廷不甩制裁續戰

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）在接受美國媒體訪問時，呼籲美國提供攻擊性武器，即使並未派上用場，已足以迫使俄羅斯總統普廷坐上談判桌。圖為美國總統川普（右）與澤倫斯基上月在荷蘭海牙的北約高峰會場邊會晤。（路透檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）在接受美國媒體訪問時，呼籲美國提供攻擊性武器，即使並未派上用場，已足以迫使俄羅斯總統普廷坐上談判桌。圖為美國總統川普（右）與澤倫斯基上月在荷蘭海牙的北約高峰會場邊會晤。（路透檔案照）

    2025/07/17 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十五日否認英國媒體報導，指他私下詢問烏克蘭總統澤倫斯基，能不能攻擊莫斯科，並強調烏國不應以莫斯科為攻擊目標。另一方面，消息人士指稱，俄國總統普廷不會在西方施壓下停止戰爭，會持續烏國戰事，直到西方根據他的條件進行和談。

    英國「金融時報」十五日引述消息人士說法報導，川普四日與澤倫斯基通話時問到，若美國提供長程武器，烏國能否深入打擊俄國，川普甚至點名莫斯科、聖彼得堡。但川普當天稍晚在白宮被問到此事時表示，「他（澤倫斯基）不應該鎖定莫斯科」，至於是否願意提供烏國長程武器，川普也說「不願意，我們無此計畫」。

    愛國者飛彈「已在運送途中」

    白宮發言人李威特說，川普當時與澤倫斯基通話，「只是提個問題，而非鼓勵擴大殺戮」，川普「努力不懈要終止殺戮，結束這場戰爭」。

    在川普公開宣布，將以北大西洋公約組織（NATO）盟國向美國採購的方式，加速提供烏克蘭包括「愛國者」飛彈系統等武器後，烏國正等待美方提供更多細節。川普十六日在華府近郊馬里蘭州安德魯聯合基地，被記者問到愛國者飛彈和其他武器的交付事宜時表示，「它們已經在運送途中」。川普表示，這批飛彈由德國交付，之後德國會補充（庫存），美國會收到全額款項。

    英國「衛報」報導，川普在白宮與北約秘書長呂特會面時提到，有一個國家準備好立即提供「十七組愛國者」，但未透露是哪個國家。據信烏國目前僅有六套部署運作中的愛國者系統。烏國國防情報總局（HUR）副局長史基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示，德國已同意提供烏國兩套愛國者，第三套來自荷蘭捐贈。

    美國官員正與北約盟邦洽談，了解有意願的國家以及可提供什麼武器。川普第一任期的烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）指出，烏克蘭最終可能收到十二到十三套愛國者系統，但全部交付完成要花上一年。

    另一方面，三名了解克里姆林宮高層思維的消息人士向路透表示，普廷並不受川普下通牒影響，打算繼續在烏國的戰事，而且隨著俄軍推進，他可能會想進佔更多烏國領土。消息人士說，普廷不會在西方壓力下停止戰爭，認為俄國經濟和軍力足以挺過西方任何追加的制裁行動。

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