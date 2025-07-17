美準聯合國大使 「美挺台參與國際組織」

美國總統川普提名擔任駐聯合國大使的瓦爾茲在國會聽證會上表示，聯合國需要改革，美國必須有強大聲音對抗中國。（法新社）

2025/07/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普提名的駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）十五日表示，美國必須強有力對抗中國在聯合國的影響力、支持台灣有意義參與國際組織，強調聯合國必須改革，以及「有信心」讓聯合國「再度偉大」。他同時也為他稍早涉及的「Signal門」醜聞辯護。

對抗中國在聯合國影響力

出身陸軍綠扁帽、曾任聯邦眾議員的瓦爾茲，是在國會參議院外交委員會任命聽證上，作上述表示。他是今年一月上台的川普提名的最後一批有待國會確認的重要官員之一；瓦爾茲原本是川普的國家安全顧問，「Signal門」醜聞爆發後被川普改任命為駐聯合國大使。

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瓦爾茲告訴外委會，聯合國本應是一個人人都能發聲之地，讓中國、俄羅斯、歐洲，以及開發中國家齊聚一堂與解決衝突；但成立八十年後的今天，聯合國已偏離其締造和平的核心使命，必須回歸聯合國憲章與首要原則；瓦爾茲還重申美國長期以來對聯合國的批評，即美國提供太多經費，聯合國充斥反以色列與反美的「反猶太主義」和「激進化政治」，以及中國正過度擴張影響力。

瓦爾茲說：「我們必須阻止與應對中國（在聯合國）的影響力…，美國（在聯合國）必須要能鏗鏘有力，若人事案能被確認，我將與國務卿魯比歐攜手挑戰此等影響力。」

此外，根據「南華早報」報導，在被問及台灣問題時，瓦爾茲重申會執行美國一貫的「一個中國」政策，並強調美國支持台灣有意義參與國際組織。

美國是聯合國最大金主，其次是中國。美國貢獻廿二％的聯合國核心預算與廿七％的維和預算，此外，美國也是全球最大的人道援助金主，但川普上台後大砍預算，其中包括對聯合國機構的援助。

瓦爾茲批評聯合國的機構數量過多，任務重疊還浪費資源；他的任命案若獲確認，他將推動聯合國擴大透明度；至於扮演重要角色的聯合國維和行動，也需要改革。他承諾審查「每一美元」的聯合國支出，強調美國必須確保每一美元的對外援助，以及每一筆對國際組織尤其是聯合國的捐款，都與美國的國家利益息息相關。

針對因捲入「誤」將媒體人拉進通訊軟體Signal的國安高層群組導致有機密外洩之虞以及他本人丟掉國安顧問一職，瓦爾茲說，使用Signal是獲得授權與強烈推薦的；儘管未獲授權在Signal上分享機密資訊，但Signal門事件中亦無分享任何機密資訊。不過，民主黨籍參議員並不相信瓦爾茲的說詞，痛斥他說謊與領導無方。

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