日藥廠高層遭判刑 加速日資逃離中國

日本安斯泰來製藥公司派駐中國的60多歲日籍主管，2023年被控間諜罪遭到中國拘留，16日被北京法院判處3年6個月有期徒刑。圖為安斯泰來東京總部。（路透檔案照）

2025/07/17 05:30

被控間諜罪 離開北京前一天被抓

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕二○二三年三月在中國遭到拘留，並被控間諜罪的日本知名製藥廠男性主管，十六日被北京法院判處三年六個月的有期徒刑。日本媒體報導，這次判決有罪，對於未來日中人員交流和日企投資勢必造成影響。日本經濟新聞指出，中國投資環境惡化，二○二四年日本對中淨投資額與三年前相比減少六十三％，但對全球整體反增卅七％，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）派駐中國的一名六十幾歲日籍主管，二三年三月遭到中國拘留。該名男性主管長年駐中，為安斯泰來的資深高階主管，也是日本在中國商界的重要成員，他當時正要結束駐中任務返回日本，卻在離開北京的前一天遭到拘留，在中國日企圈引發極大震撼。

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兩年多來，日本曾透過各種管道要求中方放人，但中方相應不理。去年八月，該名主管被以間諜罪起訴，但中方並未透露起訴的具體內容。北京市第二中級人民法院十六日做出三年六個月徒刑的判決。

中國實施反間諜法 迄今拘留17日人

中國在二○一四年實施「反間諜法」後，迄今已有十七名日本人被拘留，其中十二人被判有罪，目前還有五人被拘留。今年五月，也有一名二一年底在上海被拘留的五十幾歲日本男性，被以「從事間諜活動」為由判處十二年徒刑。

事實上，外企人員近年在中國被捕事件頻傳，例如二三年美國顧問公司「美思明智集團」五名中國籍員工被拘留，今年三月才獲釋；二四年一名南韓三星前員工也被以間諜罪嫌遭到拘留。

日經報導，中國曾是「世界工廠」，過去以廉價且充沛的勞動力吸引全球企業，日企也紛紛赴中設立生產基地，但近年中國工資上漲降低優勢，又遭遇景氣下滑衝擊，再加上員工可能遭到拘捕的風險，也影響日企投資中國的意願。

報導引用日本財務省的統計，指出二四年日本對中淨投資額僅約五一一六億日圓（約一○一三億台幣），與三年前相比減少六十三％，但對全球整體反增卅七％。

日本貿易振興機構（JETRO）在二四年對三一六二家有意開展海外業務的日企進行調查，顯示「有意在中國擴張或開展新業務」的日企比例僅約卅三％，為二○一三年度以來最低。

國際協力銀行（JBIC）在二四年底對日本製造業的調查也顯示，在「具有中期發展潛力的市場」項目中，中國跌至第六名，也創下歷來最低。這些調查均顯示，日企對中國市場的未來發展持悲觀態度，日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

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