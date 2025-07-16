川普100%次級關稅懲俄 倒數50天

美國總統川普（右）14日對俄羅斯發出「最後通牒」，限期50天達成結束烏俄戰爭的協議，否則將對俄國徵收100％的「次級關稅」。儘管川普對俄國總統普廷（左）感到失望，但仍認為兩人關係並未「徹底完蛋」。（路透檔案照）

2025/07/16 05:30

停火通牒 限期達成結束烏俄戰爭協議

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十四日對俄羅斯下「最後通牒」，限期五十天內達成結束烏俄戰爭的協議，否則將對俄國徵收一○○％的「次級關稅」。他也宣布向烏克蘭提供價值數十億美元的武器和彈藥，包括愛國者飛彈防空系統，所有費用由北大西洋公約組織（NATO）承擔。川普翌日在專訪再次提到，他對俄國總統普廷感到失望，但不認為兩人關係「徹底完蛋」。

施壓相關國家促俄止戰 中印首當其衝

川普是在白宮橢圓形辦公室接待來訪的北約秘書長呂特時公布最新「挺烏罰俄」方案，包括向可能向俄國祭出「次級關稅」，對與俄國有貿易往來的國家徵收一○○％關稅。雖然川普並未說明關稅實施細節，但咸信中國、印度等向俄採購原油的國家恐首當其衝，希望藉此在經濟層面孤立俄國，也間接施壓相關國家敦促俄國止戰。川普不諱言對普廷感到失望，指普廷說話不算話，以為已談妥停火，轉頭又轟炸烏克蘭，繼續與他對話毫無意義。

請繼續往下閱讀...

「華盛頓郵報」指出，白宮官員解釋，該計畫預計將對俄國商品進口徵收一○○％關稅，同時對購買俄國石油、天然氣和其他能源產品的國家徵收一○○％的次級關稅。

川普也宣布，北約盟友將向美採購數十億美元武器裝備，並運往烏克蘭。呂特表示，德國、芬蘭、加拿大、挪威、瑞典、英國和丹麥等國都將是買家，接下來運送速度至關重要，建議各國可將手邊部分武器緊急運往烏克蘭，之後再從美國採購補充。同日稍晚，烏克蘭總統澤倫斯基表示，已與川普通電話，討論保護烏克蘭人民免受俄國攻擊的必要手段和解決方案，且川普也同意未來更頻繁通電話、協調行動。

北約將向美採購數十億美元武器裝備

據報導，先前已向烏交付三套「愛國者」飛彈防空系統的德國，準備再資助兩套。德國防長佩斯托瑞斯表示，德國決心為歐洲的防禦承擔更大責任，同時認知到美國的貢獻對歐洲的集體安全仍然不可或缺。俄國資深議員柯薩契夫則對川普最新援烏語多嘲諷，稱該計畫只有一個受益者，就是美國軍工業，「五十天之內可能發生很大變化」。

另一方面，美國總統川普在「英國廣播公司」（BBC）十五日的專訪中，稱他曾四次認為與普廷就結束烏戰達成協議是有可能的，因此現在對普廷感到失望。不過，當被問及與普廷的關係時，川普強調「還沒完蛋」。至於是否還信任普廷，川普則說「我幾乎誰也不信任」。對於如何讓普廷停止這場流血衝突，川普強調「我們正在努力」，但隨後又自嘲說，「我們會進行一次很棒的對話。我會說：『很好，我覺得我們快要完成（和平協議）』。然後他（普廷）馬上就炸掉基輔的一棟建築」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法