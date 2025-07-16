澳總理支持台海現狀 反對片面改變

澳洲總理艾班尼斯15日在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平舉行會談，針對中國海軍在澳洲外海進行實彈演習一事，當面向習近平提出抗議。（美聯社）

2025/07/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯十五日與中國國家主席習近平舉行會談，針對中國海軍在澳洲外海進行實彈演習一事，當面向習近平提出抗議，並再次重申澳洲對台灣議題的立場，即支持現狀，反對任何片面改變兩岸現狀的行為。習近平則未在會中提及美國對澳洲等盟友施壓，要求其就台灣可能爆發衝突表態的問題。

艾班尼斯在會後向媒體表示，澳洲的立場是希望本地區維持和平與安全，「這符合澳洲與中國的共同利益」。

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中國海軍今年二月在澳洲和紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea），舉行史無前例的實彈演習，迫使四十九架商業航班緊急改變航線。艾班尼斯表示，中國雖未違反國際法，但澳方對於演習通知及實施方式，尤其是實彈射擊部分，感到關切。習近平則回應，中國舉行演習，就如同澳洲也會在南海爭議海域進行自由航行任務一樣。

此前外界曾推測，習近平可能會提出艾班尼斯計畫終止中國企業對澳洲達爾文港九十九年租約的問題。由於該港口具戰略重要性，美國擔心可能被用來監視美軍動態。然而，艾班尼斯表示，習近平並未提及此事，也未討論阻止中國收購關鍵基礎設施的澳洲外資審查政策。

澳媒採訪團遭包圍

艾班尼斯十二日起對中國展開六天訪問行程，十五日在北京人民大會堂會見習近平和國務院總理李強，但在會前傳出中方人員干擾媒體採訪的插曲。澳洲廣播公司（ABC）、特殊廣播服務公司（SBS）和天空新聞（Sky News）等多家澳洲媒體，當天上午從下榻飯店出發，在澳洲駐北京大使館工作人員陪同下，前往歷史悠久的北京鼓樓、鐘樓，拍攝報導兩國領袖會晤所使用的預告片段時，卻遭多名中方保全人員阻攔，還被要求交出拍攝片段。

在澳洲外交官出面交涉後，媒體團才獲准乘坐巴士離開。澳廣外交事務記者齊德季奇表示，這起「衝突」並不嚴重，也沒有人感受到人身威脅，「他們可能是當地政府雇用的保全人員，正在監視該地區，也許這件事沒有完全傳達到下級」。

澳洲總理艾班尼斯15日在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平舉行會談。（美聯社）

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