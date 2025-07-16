日本示警! 中國海警 侵台先頭部隊

日本內閣會議15日通過2025年度防衛白皮書，防衛大臣中谷元在會後表示，中國急速增強軍力，擴大並加劇軍事活動，日本絕不容許任何主體試圖以武力片面改變現狀。（美聯社檔案照）

2025/07/16 05:30

日本發布年度防衛白皮書

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本內閣會議十五日通過二○二五年度防衛白皮書，明確指出中國人民解放軍在台灣周邊的活動日益頻繁，可能是「統一台灣軍事行動」的部分預演，且可能以海警為先頭部隊，製造「灰色地帶」事態封鎖海域，在美軍遲疑是否介入期間，共軍恐趁機採取全面入侵行動。

防衛大臣：不容許以武力片面改變現狀

日本防衛大臣中谷元在會後表示，中國急速增強軍力，擴大並加劇軍事活動，日本絕不容許任何主體試圖以武力片面改變現狀，將懷抱迫切感徹底強化防衛力，以冷靜且堅定的態度加以應對。

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日本防衛省每年七月發表年度防衛白皮書，今年的重點強調共軍在日本周邊的活動範圍有擴大趨勢，尤其對共軍屢次侵犯日本領空、航空母艦駛入日本領海附近海域表示警惕，日本也持續將此定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。中谷表示，「這種情況可能對日本安全造成嚴重影響，我們深感擔憂」。

台日周邊活動加劇 疑軍事行動預演

白皮書也強調中國對台軍事行動的意圖與演練，提到共軍在台灣周邊的活動日益頻繁，極可能是「統一台灣軍事行動」的部分預演，意圖包括實際操演兩棲登陸、封鎖與反介入作戰（A2/AD），對台灣本島進行「包圍戰術」與「制空、制海能力」驗證，並配合演習進行電磁、網路與心理戰，建立多域作戰能力。

白皮書也警告，中國藉由持續、不間斷地在台灣周邊進行軍事活動，試圖使外界接受其軍事存在為「常態」，進而掩護其未來軍事行動的突然性與正當性。

先製造灰色地帶事態 封鎖海域 趁機入侵

另外，白皮書指出，共軍與海警局加強合作，很可能利用海警製造未達武裝攻擊的「灰色地帶」事態，尤其去年五月海警首次參與共軍演習；同年十月，海警船曾繞台一週，形同「實質封鎖」。

中國海警船的非軍事活動不僅在台灣，也出現在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海空域，導致負責軍事層面應對的美軍和自衛隊難以介入。防衛省認為，中國已經預見這種情況，並正在努力提升其「灰色地帶」初期作戰能力。

白皮書也提到共軍軍演包括「海上封鎖台灣」的行動模式，其可能戰略是，先由海警與民兵漁船、無人機騷擾，實施「第一波包圍」，再藉由灰色地帶事態，讓美軍和日方難以介入，製造戰略空窗期，而在對手遲疑期間，共軍恐將事態迅速升級，採取全面入侵行動。

統合作戰司令部 強化應對灰帶事態

白皮書也以專輯介紹日本今年三月成立的「統合作戰司令部」。統合作戰司令部成立的主要目的，就是強化對灰色地帶事態，以及網路攻擊等混合戰的即時應變指揮體制，尤其在有事之際，將負責對敵方飛彈基地進行反擊的任務，透過監視中國軍事動向、協同美軍行動、制定應對台灣有事之際的日美聯合作戰計畫等，加強日美同盟的嚇阻和應變能力。

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