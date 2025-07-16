對抗中國在南海侵犯行徑 華郵：菲低調擴大與台灣合作

「華盛頓郵報」十四日報導，菲律賓面對中國在南海與日俱增的侵犯行徑，正低調擴大與台灣在包括安全議題內的官方和非官方合作。圖為菲國國防部長鐵歐多洛。（彭博檔案照）

2025/07/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓郵報」十四日報導，菲律賓面對中國在南海與日俱增的侵犯行徑，意識到其國家安全與台灣密切相關，正低調擴大與台灣在包括安全議題內的官方和非官方合作。

包括安全議題在內 官方和非官方合作

報導引述官員和專家說法，指出菲台深化互動顯示馬尼拉對台政策出現重大轉變，並在中國侵台的潛在衝突情境中，為菲國扮演更重大的角色鋪路。

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菲國國防部長鐵歐多洛十日表示，儘管馬尼拉奉行一中政策，菲國與台灣命運愈來愈不可分，「台灣的安全不會對我們產生影響，是鴕鳥心態的說法」。他日前表態，支持日本將東海、南海與朝鮮半島視為「單一戰區」構想。

對台關係轉變展現於菲國總統小馬可仕四月放寬官員與台灣官方互動的限制，並開放台灣多年來爭取的免簽待遇。菲國官方說法指此為推升台灣投資和觀光，但官員受訪時證實，此為支持雙方加強安全合作的努力。

報導揭露，與菲國國防機構關係密切的國防學者，今年初與台灣高階將領舉行閉門論壇，藉此熟悉台灣安全思維；菲律賓海岸防衛隊近期還與台灣海巡署在巴士海峽共同執行巡邏任務。

此外，台灣海軍與海軍陸戰隊觀察員，上月觀摩由美菲主導、日本自衛隊共同參與的「海上戰士合作」（Kamandag）聯合演習，項目包括從距離台灣南端不到兩百公里的巴丹群島外海發射反艦飛彈，被視為針對台海衝突中國船艦的打擊演練。台方人員還參與兵棋推演，並即時觀察美國盟邦間的合作。

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