中艦刺探美菲演習 菲海防攔截

菲律賓海岸防衛隊巡邏艦12日在菲國專屬經濟區，攔截一艘中國海軍電子偵察艦。（取自菲律賓海岸防衛隊臉書）

2025/07/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊巡邏艦十二日在菲國專屬經濟區（EEZ），攔截一艘疑似正在進行情報蒐集活動的中國海軍電子偵察艦，這是近期菲中兩國在南海爭議海域頻繁對峙的最新事例，恐進一步升高菲中兩國緊張關係。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，這起對峙發生在十二日上午，菲國巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua），在距離菲律賓本土約一二九‧六公里處的專屬經濟區，遭遇中國海軍815G型電子偵察艦「天王星號」，以及為其護航的4203號海警船。

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馬格巴努亞號當時正在執行海上執法巡邏任務，試圖透過無線電與天王星號聯繫，以確認其行動目的，但未獲中方回應，反而由護航的海警船發出反向挑戰，聲稱對爭議海域擁有管轄權。

美F-35A首次現身菲本土

當天的背景是菲律賓和美國空軍正在南海與蘇祿海（Sulu Sea）空域，舉行年度「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯合演訓，美國空軍F-35A首次現身菲律賓本土，天王星號疑似前往蒐集演習發出的各類電磁訊號，執行情報蒐集、戰場環境監測等任務。

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉在聲明中指出，馬格巴努亞號對中國電偵艦採取「積極應對行動」，提醒中國海軍與海警，應尊重菲律賓在其專屬經濟區內的管轄權，回應菲國海防隊的無線電呼叫，並停止在菲國專屬經濟區內進行未經授權的巡邏或執法相關活動。

在菲國海防隊首次攔截後，中國海軍052D型飛彈驅逐艦「桂林號」開始為天王星號護航，不理會後續的無線電警告，艦載直-9多用途直升機也進行起降演練。聲明指出，馬格巴努亞號持續對中國船艦編隊進行監視。

據報導，今年六月，菲律賓軍方監測到四十九艘中國海軍及海警船在爭議水域活動，創下今年單月最高紀錄。

此前，中國軍方間諜船及民用調查船也曾被發現在菲律賓海域附近活動。二○二二年，菲律賓海軍曾對中國電偵艦「海王星號」進行為期三天的跟蹤監視，該艦當時正在蘇祿海航行。馬尼拉當局還曾指控，中國民用調查船五月間在其專屬經濟區內非法進行勘測，並出動海防隊艦艇前往監控其活動。

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