澳議員︰中國若犯台 澳不該壁上觀

美國和澳洲2年一度的「護身軍刀」聯合演習13日揭幕，澳洲陸軍和美國、新加坡部隊14日首次在澳洲本土，發射由裝甲卡車搭載的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士）。包括澳洲在內的美國印太盟友，正積極採購這套射程達400公里的火箭系統。洛克希德馬丁公司今年4月已向澳洲交付42輛海馬士發射車中的2輛。（路透）

2025/07/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕台海局勢牽動印太區域穩定，做為美國在太平洋的重要盟友，澳洲被認為難以置身事外。澳洲國會議員為此公開質問工黨政府官員，對中國可能武力犯台的立場，強調台海衝突爆發，坎培拉卻做壁上觀，可能影響華府對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的態度。

「恐影響華府對AUKUS的態度」

「澳洲人報」報導，國家黨議員喬伊斯（Barnaby Joyce）在澳洲第七頻道節目「日出」（Sunrise）中，詢問就業與勞資關係部長里斯沃思 （Amanda Rishworth），釐清澳洲在台海戰爭期間如何協助美國，是否符合國家利益？里斯沃思回答，澳洲的國家和公眾利益是維護所屬區域的和平和安全，「當論及台灣時，我們支持維持現狀」。

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里斯沃思說，「我認為，處理尚未發生的假設情況不符合任何人的利益」。此前，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）皆在談論台海相關議題時，表明不討論假設性問題。

喬伊斯追問，即使支持維持現狀，中國片面宣示不排除透過武力奪取台灣；若北京付諸實踐，政府將如何應對？「如果你們說，『我們會袖手旁觀』，美國可能就會說，『這樣的話，我對你們的AUKUS協議沒興趣』。」

喬伊斯強調，若坎培拉失去AUKUS，澳洲國防協議最根本的支柱恐將崩解，「若美國不把我們視為最誠摯且熱切的盟友，究竟要如何捍衛國家？」

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）日前示警，二○二七年的潛在台海衝突，將對澳洲造成重大影響，呼籲坎培拉進一步投注資源，強化防衛嚇阻能力，並做好捍衛國家利益的準備。

國家黨領袖李特普魯德（David Littleproud）十四日接受英國「天空新聞」訪問，談及艾班尼斯已傳達強烈訊息，即澳洲不會附屬於美國，但也必須理解並重視需要戰略夥伴的現實，「我們不具備捍衛自身的軍事能力，我們需要AUKUS做為某種夥伴協議，讓我們能夠將美國當做重要嚇阻」。

據報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）施壓日本、澳洲就台海戰爭表態，敦促被華府認定為提高國防開支步調落後的國家加快腳步。被問及坎培拉是否會默許柯伯吉的要求，李特普魯德僅表示，當前的狀況反映出艾班尼斯在與美國總統川普建立關係上的外交失敗。

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