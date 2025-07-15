「歐洲二戰後最大威脅」法國防預算激增抗俄

法國總統馬克宏呼籲，法國正處於大幅增加國防預算的關鍵時刻，直言歐洲的自由正面臨比二次世界大戰結束以來任何時候都更大的威脅，法國面臨「維持自由和掌握自身命運」的挑戰。圖為馬克宏14日在國慶日校閱法軍部隊。（法新社）

2025/07/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國總統馬克宏十三日對軍隊發表談話時呼籲，法國正處於大幅增加國防預算的關鍵時刻，在明年增加卅五億歐元（約一二一四億台幣），後年再增加卅億歐元（約一○四○億台幣），直言歐洲的自由正面臨比二次世界大戰結束以來任何時候都更大的威脅，法國面臨「維持自由和掌握自身命運」的挑戰。

馬克宏在國慶前夕的談話中對「帝國主義政策」、「併吞勢力」及「強權即公理」做出譴責，雖然並未直接點名，但這些概念都與俄羅斯有關，「我們歐洲大陸的和平從未如此依賴我們現在所做的決定」。馬克宏呼籲所有政府部門為國防「動員起來」，「如果你想讓人畏懼，你就必須強大，每個人都必須各就各位」。他強調，法國目前的國防實力依然領先，「但如果我們保持相同的速度，明天就會被超越」。

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後年提前達成2.22兆目標

據報導，自馬克宏上任以來，法國國防預算大幅增加，從二○一七年的三二二億歐元（約一．一一兆台幣）增至目前五○五億歐元（約一．七五兆台幣），預計到二○三○年將達到六七○億歐元（約二．三二兆台幣）。在馬克宏喊話後，原先計畫在二○二九年將國防預算提高到六四○億歐元（約二．二二兆台幣），現在將提前兩年達成目標。

馬克宏也強調，新增的國防預算不會透過債務融資方式，反而將進行經濟改革，以提高生產力和經濟活力，並呼籲所有人做出貢獻，但他並未透露更多細節。

法總理︰國防預算神聖不可侵犯

然而，歐盟執委會甫向法國施壓，要求其加強財政紀律，如果馬克宏付諸行動增加軍費，大幅增加國防預算可能會威脅到法國削減赤字和債務的努力。據統計，光是償還債務，法國財政部今年就將支出六二○億歐元（約二．一五兆台幣）。準備公布明年預算計畫的法國總理白胡（Francois Bayrou）率先表態稱，國防預算「神聖不可侵犯」，不受預算削減影響。

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）十三日也說，如果法國希望未來「不依賴任何人」，就必須做出「新的努力」。法軍參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard）十一日則表示，「歐洲國家在未來世界的排名」將取決於遭俄國入侵的烏克蘭的最後結果。

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