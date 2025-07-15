川普轉向挺烏 將給更多愛國者飛彈

美國總統川普宣布，將向烏克蘭提供更多「愛國者」飛彈防禦系統，甚至可能提供可深入攻擊俄羅斯本土的長程飛彈等攻擊性武器。圖為烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國，參觀愛國者飛彈的訓練基地。（路透檔案照）

2025/07/15 05:30

有望提供長程飛彈等攻擊性武器 深入襲擊俄本土

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普對烏俄戰爭的態度出現重大轉變，十三日宣布將向烏國提供更多「愛國者」飛彈防禦系統，甚至可能提供可深入攻擊俄羅斯本土的長程飛彈等攻擊性武器，預計在與十四、十五日訪問華府的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會晤後正式公布。

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川普十三日返回華府途中受訪表示，美國將向烏克蘭提供愛國者飛彈系統，協助烏克蘭抵禦俄國入侵，「我還沒同意數量，但他們將收到一些，因為他們的確需要保護」。外界預料，這將是川普十四日就烏戰發表「重大聲明」的基礎。

自川普重返白宮以來，一直延後批准向烏克蘭運送任何新的武器，試圖勸說俄國總統普廷坐上談判桌。在此期間，烏克蘭雖仍持續獲得美國軍援，但全由前總統拜登時期核定的剩餘資金支付，川普則拒絕考慮增加額外資金，認為這只會讓普廷立場更強硬，並降低止戰的可能性。然而，隨著普廷多次使用數量破紀錄的無人機和飛彈襲擊烏克蘭，並迴避停火呼籲，川普不諱言對普廷十分失望與惱火，「 他說得好聽，到了晚上卻轟炸所有人」。

參院將通過 對俄更嚴厲制裁法案

不過，川普表示，美國不會為接下來的援烏行動支付任何費用，北約將百分之百支付武器費用，「我們基本上會向他們（烏克蘭）提供各種非常先進的武器，他們（北約）將全額支付」。

北約秘書長呂特訪美期間計畫與川普、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯及國會議員舉行會談。川普並未透露是否會對俄國實施新的制裁，但稱聯邦參議院預計通過由南卡羅來納州共和黨參議員葛蘭姆發起的更嚴厲制裁俄國法案。

葛蘭姆在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時直言，該法案將允許川普打擊俄國經濟，以及所有支持普廷戰爭機器的國家，賦予川普對任何協助俄國的國家徵收五○○％關稅的權力，可能包括購買俄國商品的經濟體，例如中國、印度或巴西，「這確實是川普總統可以用來結束（烏俄）戰爭的一把重錘」。

此外，葛蘭姆也表示，「未來幾天，你會看到武器以破紀錄的水準流入烏克蘭，幫助烏克蘭自衛」，普廷最大的誤判之一，就是玩弄川普，「在未來幾天和幾週，川普政府將竭盡全力讓普廷坐上談判桌」。

美國網路媒體「Axios」指出，為避免烏俄衝突升級，川普只願意提供烏克蘭防禦性武器，但他即將公布的最新援烏計畫，預計納入攻擊性武器，包括可深入打擊俄國境內的長程飛彈。美國、烏克蘭和歐洲官員希望，這些武器能改變戰局走向，提高普廷的停火意願。

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