談印太戰略台灣角色 美國務院：盼台擁有安全、立場獲尊重

美國國務院副發言人修斯頓11日回應媒體提問台灣在印太政策角色時表示，美方希望台灣擁有安全、保障及立場也能受到尊重的信心。（中央社）

2025/07/15 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院在國務卿魯比歐訪問亞洲期間，同時舉行小型圓桌會議，向印太地區的媒體記者闡述美國的印太政策。國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）在回應台灣角色的提問時表示，「我們一直非常明確地表達要與台灣並肩站在一起」，美方希望繼續提高台灣參與國際論壇的能力，並擁有安全、保障及立場也能受到尊重的信心。

美態度明確：與台灣並肩在一起

修斯頓向中央社表示，美國四十年來的對台政策始終一致，雙方建立強而有力的文化及經濟關係，「這是我們引以為傲並且尊重的」，美國希望繼續與台灣合作，反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為，期盼看到台海兩岸分歧獲得和平解決。

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國務院這場會議舉行前夕，魯比歐正在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊，與中國外長王毅會晤，並於會後回應媒體提問。當記者問到王毅是否曾警告勿讓台灣總統賴清德以過境簽證途經美國時，魯比歐回應，「沒有，這不是警告性質的會議」；兩人也沒有談到台灣正在舉行的漢光演習。

美參院版國防法案 「強烈建議」邀台參與環太軍演

與此同時，美國聯邦參議院軍事委員會日前通過二○二六財政年度國防授權法案（NDAA），將送院會表決。相較於過去僅「建議」邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的相對保守表態，二六財年的參院版本更強調台灣參與演習的重要性，改為「強烈建議」（strongly encourages）國防部長在適當情況下邀請台軍參演。法案指出，如果國防部長決定不邀請台方參與，需提出通知與說明理由。

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