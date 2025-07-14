淫魔艾普斯坦之死 川粉仍信陰謀論

美國川普政府認定性犯罪富豪艾普斯坦之死沒有陰謀論，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」，引發川普右翼死忠支持者不滿，迫使川普親自出面呼籲支持者「向前看」。（美聯社檔案照）

2025/07/14 05:30

川普急固基本盤 喊話「別再執著」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國司法部及聯邦調查局（FBI）先前針對已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件達成共識，一致認定沒有證據顯示他的死亡隱藏「滅口」陰謀，也不存在接受他媒介買春的「客戶名單」，但總統川普的死忠支持者向來深信此乃「深層政府」刻意隱瞞真相，對川普政府的結論大為不滿，迫使川普親自出面向支持者喊話，企圖鞏固「基本盤」。

川普、司法部長邦迪、聯調局局長巴特爾（Kash Patel）和副局長邦奇諾（Dan Bongino）等人，過去都勤於散布有關艾普斯坦案的陰謀論，尤其是去年總統大選前，更矢言要揭露艾普斯坦之死與相關案件背後的真相，包括公開傳聞中的「客戶名單」。與美國政商名流交往甚廣的艾普斯坦，二○一九年被依媒介未成年人性交易遭起訴，候審期間在獄中自殺身亡。有人相信艾普斯坦握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信他是遭滅口。

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FBI副局長 傳不滿草草結案

然而，川普政府的司法部與聯調局發表共同聲明，聲稱艾普斯坦的確是自殺身亡，且不存在所謂的「客戶名單」，日後不再公布更多相關調查訊息，讓堅信「深層政府」刻意隱瞞艾普斯坦案真相的極右派難以接受，對邦迪和巴特爾口誅筆伐。

對此，川普十二日在自家社群平台「真實社群」發表長文，對邦迪語多讚揚，聲稱大家都是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，「我們擁有完美行政團隊，但一些『自私的人』卻為了一個陰魂不散的艾普斯坦，試圖傷害這個團隊。我不喜歡現在發生的這些事」。川普還暗示，「艾普斯坦文件」是民主黨基於政治利益而操弄的騙局，告誡支持者不要繼續在艾普斯坦案上浪費時間和精力。

「紐約時報」指出，曾是頗具影響力右派播客（podcast）主持人的聯調局副局長邦奇諾，似乎對艾普斯坦案草草了結不以為然，還曾向友人透露可能辭職，但川普在前述貼文中完全沒有提到邦奇諾。邦迪盟友認為，邦奇諾已自絕後路，必須下台。聯調局局長巴特爾也被傳有意辭職，但他已出面否認。

與川普公開決裂的美國科技富豪馬斯克則再次批評川普，要求川普履行承諾，公開艾普斯坦的完整檔案和客戶名單。

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