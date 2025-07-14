執教紐約大學 返中「英文演說」 中國數學天才遭小粉紅圍攻

王虹（取自紐約大學網站）

2025/07/14 05:30

中國民族主義情緒高漲

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國青年數學家王虹因發表一篇破解「掛谷猜想」（Kakeya conjecture）的論文，突破幾何測度理論的百年難題而聲名大噪，被視為數學界明日之星。但她上月應邀在北京多所大學發表報告時，她的海外背景與使用英語演說，讓她意外成為「小粉紅」攻擊目標。

香港「南華早報」十三日報導，今年二月，卅四歲的王虹與加拿大不列顛哥倫比亞大學（UBC）副教授扎爾（Joshua Zahl）共同發表預印本論文，聲稱證明掛谷猜想在三度空間中的情形，被視為該領域的重大突破，對成像、資料處理、密碼學及無線通訊等領域具有深遠意義，使王虹成為享有「數學界諾貝爾獎」之稱的「菲爾茲獎」（Fields Medal）的熱門人選，有望成為首位獲得此一數學界最高殊榮的中國女數學家。

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王虹現為紐約大學柯朗數學科學研究所副教授。據稱她將於九月起受聘法國高等科學研究院，擔任數學永久教席。

上月，王虹應邀在北大、北京國際數學研究中心、清華大學及中國科學院發表專題報告，場場爆滿。在清華大學，王虹先以中文致謝，隨後詢問是否可以全程以英語授課，獲現場一致同意後才開始演講。

然而，並非所有人都認同王虹。有網友批她「香蕉人」（外黃內白）：「這個所謂中國數學家，在中國講個課還用英語，不會是中國話都不會說了吧」，「聽眾大多是中國人，為什麼不用漢語講呢？」，「保護啥呀，人家是美國大學教授，在美國工作的，保護也是美國人去保護」。

中國網友批王虹為美服務

網友還將王虹與同為數學界新星的北大助理教授韋東奕相提並論。卅三歲的韋東奕兩度以國際數學奧林匹克滿分奪金，被稱為「韋神」，「愛國青年」形象獲得網友肯定，指他「全心奉獻於祖國」。有網友寫道：「無論王虹成就多高，也改變不了她為美國利益服務的事實」。

報導指出，近年來隨著美中競爭升溫，中國民族主義情緒高漲，動輒攻擊有「海外關係」者。北京非營利組織「廿一世紀教育研究院」院長熊丙奇指出，許多網友發言缺乏理性與媒體素養，一味譁眾取寵、煽動對立，已扭曲公眾的認知。

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