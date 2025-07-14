美國防次長推「軍力聚焦抗中」 避三線作戰

據傳美國國防部政策次長柯伯吉施壓日本、澳洲就台海戰爭表態，與部分共和黨人士產生摩擦，也讓盟國不快。（彭博檔案照）

2025/07/14 05:30

柯伯吉為此得罪部分共和黨人 盟國也不快

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」十三日報導，美國國防部日前突然暫停烏克蘭部分軍援，以及外傳施壓日本、澳洲就台海戰爭表態立場等事件，皆有國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）引導的身影，目的是推動美國將軍事重心置於對抗中國，但這類舉動導致柯伯吉與部分共和黨人士產生摩擦，也讓盟國不快。分析則指出，柯伯吉實際上是點出美國當前最大問題，即沒有足以三線作戰的資源。

對於供澳攻擊潛艦 持保留態度

柯伯吉在六月初致國防部長赫格塞斯的一份備忘錄中，概述烏克蘭對美製武器的需求，將加劇美軍武器庫存惡化。雖然他並未直接提出建議，但被視為是五角大廈決定暫停向基輔運送部分防空武器和精準彈藥的主因，引發總統川普不滿。

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介入暫停軍援烏國 曾讓川普不滿

英國「金融時報」也指稱，柯伯吉過去數月持續敦促日本和澳洲，針對中國一旦進攻台灣，準備採取哪些軍事措施做出明確表態，讓日澳官員備感意外。柯伯吉也在對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）進行審查，對於向澳洲提供攻擊潛艦持保留態度。

繼續敦促盟友增加軍事開支

對於前述紛爭，柯伯吉十二日仍在社群平台Ｘ表示，將繼續敦促盟友增加軍事開支，即使有些盟友「可能不歡迎坦誠的討論」。防長赫格塞斯的前顧問卡德威（Dan Caldwell）表示，柯伯吉一直在深入思考美國如何在資源有限的時代更好地保衛自己，「許多政策制定者拒絕接受此一現實」。

柯伯吉主張限制美國在亞洲以外的義務，將資源集中於抗中。儘管從前民主黨籍總統歐巴馬開始，兩黨總統都呼籲將美國國家安全戰略的重點置於中國，但事實證明，將此想法付諸實踐並不容易，部分原因是亞洲以外出現新的威脅，部分原因是五角大廈長期以來在歐洲和中東的投入。

柯伯吉曾在二○二一年出版的著作中直言，保衛台灣至關重要，因為台灣與日本、菲律賓毗鄰中國，是西太平洋第一島鏈防線。他也反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），因為烏克蘭「無法為北約帶來任何與其防禦成本和風險相媲美的實質優勢」，甚至認為俄羅斯可能成為美國抗中的「潛在合作者」。

然而，在莫斯科尋求北京協助，以持續侵略烏國後，柯伯吉調整戰略優先次序的觀點受到考驗，即華府必須同時嚇阻兩個一直在合作的對手。前國務院助理國務卿密契爾（Wess Mitchell）指出，柯伯吉專注於遏制中國，是基於對美國軍力過度負荷的擔憂，「柯伯吉一針見血地指出真正問題所在，那就是我們目前沒有足夠的資源來應對三線作戰」。

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