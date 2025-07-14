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    美中校︰駐韓美軍 應參與台灣突發事件

    美國、日本和南韓參謀首長11日首次在首爾舉行會議，3國同日也在濟州島南方公海上空舉行空中聯合演習，美軍出動B-52H戰略轟炸機，與南韓KF-16戰機、日本F-2戰機等共同演訓。這是B-52H轟炸機自2024年4月以來首次現身朝鮮半島。（美聯社檔案照）

    美國、日本和南韓參謀首長11日首次在首爾舉行會議，3國同日也在濟州島南方公海上空舉行空中聯合演習，美軍出動B-52H戰略轟炸機，與南韓KF-16戰機、日本F-2戰機等共同演訓。這是B-52H轟炸機自2024年4月以來首次現身朝鮮半島。（美聯社檔案照）

    2025/07/14 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓「中央日報」英文版十一日報導，現役美軍陸戰隊中校柯格（Brian Kerg）撰文指出，五角大廈應該擴大駐韓美軍（USFK）的作用，使駐韓美軍不僅限於嚇阻北韓，還可能參與台灣突發事件，因為一旦中國侵略台灣，南韓必定捲入其中，因此美國應該擴大對南韓安全基礎設施的投資。

    籲美擴大投資南韓安全基礎設施

    華府智庫「大西洋理事會」十日發表由柯格撰寫、題為「南韓是第一島鏈的理想錨點」的報告，提到沒有任何協議、法規或文件，對駐韓美軍的作用加以限制，「如果太平洋成為戰區，無論威脅為何，無論是在朝鮮半島境內或境外，美國都擁有對美軍部署方式的決定權」。

    柯格指出，大國之間的戰爭往往會橫向拓展，「萬一中國入侵台灣，有許多種可能會導致北韓進攻南韓，反之亦然」，「如果美國準備保衛台灣不受中國侵略，南韓將不可避免地捲入其中」。因此，柯格呼籲，美國有必要在南韓投入更多國防資源，並將南韓定位為對抗中國更廣泛戰略中「第一島鏈的錨點」。

    柯格也強調，將美國國防資源投入南韓的安全保障，理應被視為同時防禦北韓和中國侵略，建議將部分美國境內的部隊重新部署到南韓，尤其是在駐紮日本沖繩約一．八萬名美軍，有一半被調往關島和夏威夷之後。

    這項建議是在美韓之間日益成長的貿易關係，包括對關稅協議的悲觀預期，以及韓方對川普政府可能將駐韓美軍當做談判籌碼的隱憂下提出。

    對於可能再次引發美韓齟齬的軍費分攤問題，柯格則認為，前述措施的大部分財政負擔，預計將由首爾當局承擔，因為隨著南韓的反中情緒上升，韓方可能會接受這筆額外的投資。他還建議美國可在南韓儲存必要的軍事物資，以備與北韓或中國爆發衝突時使用，即使這些物資用於與中國的衝突，首爾也不太可能反對。

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