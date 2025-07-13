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    中國駭侵美權威律所 情蒐台灣資訊

    華盛頓知名法律事務所「威利賴恩」數名律師、顧問的電郵疑遭中國駭客破解侵入，鎖定貿易、台灣和涉及關稅等資訊。（美聯社檔案照）

    華盛頓知名法律事務所「威利賴恩」數名律師、顧問的電郵疑遭中國駭客破解侵入，鎖定貿易、台灣和涉及關稅等資訊。（美聯社檔案照）

    2025/07/13 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「有線電視新聞網」（CNN）掌握的一份備忘錄指出，位於華盛頓的知名法律事務所「威利賴恩」（Wiley Rein）告知客戶，公司內數名律師、顧問的電子郵件帳戶疑似遭中國駭客破解侵入，鎖定貿易、台灣和涉及關稅、外國投資審查的美國政府機構相關資訊。

    破解電郵 鎖定貿易關稅機密

    備忘錄寫道，「基於最新檢視的證據，我們認為一個或許隸屬於中國政府的團體，出於情報蒐集目的，取得特定員工微軟365訊息的權限」。威利賴恩客戶涵蓋「財星五百強」企業，在協助美國公司及政府應對與中國的貿易戰中扮演舉足輕重的角色。

    對威利賴恩的駭客行動發生在早前美中貿易對峙高峰，華府對中國施加一四五％關稅，北京則以一二五％報復。後續雙方互相削減關稅額度及範圍，降低貿易緊張。

    對此，中國駐美使館向CNN發布聲明，中方堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路犯罪，也同樣堅定反對在缺乏堅實證據下誹謗他人。

    外國投資審查在美中世界兩大經濟體中具重要性。川普政府才在十一日宣布以國家安全風險為由，否決香港「隨銳國際」對美國視聽設備供應商朱彼特系統（Jupiter Systems）的收購案。CNN一月就曾報導中國駭客入侵以國安風險審閱外國投資的美政府機構。

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