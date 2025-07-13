印度空難報告 燃料開關莫名被切

印度空難滿月，印度航空員工在事故現場向空難罹難者表達哀悼。（法新社）

2025/07/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度飛航事故調查局（AAIB）十二日發布初步調查報告，揭露六月十二日波音七八七夢幻客機墜毀事故的原因。調查報告指出，兩具引擎的燃料切換開關意外從「運作」轉至「切斷」，導致飛機失去推力，在升空約卅秒後墜毀於住宅區。

通話紀錄顯示 機師問誰切斷燃料

報告顯示，飛機在達到最高速度後，一號與二號引擎幾乎同時被切斷，即使隨後切回運作，由於高度過低，無法及時恢復動力。從閉路電視畫面可見，飛機升空瞬間緊急備用系統「衝壓空氣渦輪」（RAT）啟動，顯示兩具引擎均失效。

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根據駕駛艙通話記錄，事發時一名駕駛驚訝詢問「為何要把燃料切斷？」，另一人則回應「我沒切」，但無法確認對話者身分或誰發出「求救」（Mayday）訊號。報告指出，當時並無引擎著火或其他必須切斷引擎的緊急情況。

美國航空專家南斯表示，燃料開關通常不會在飛行中切斷，更遑論是在爬升階段。現場調查發現，兩具引擎的燃料開關在墜落前處於開啟，推測飛機正試圖重新啟動引擎。

英國廣播公司（BBC）新聞指出，引擎燃料開關採用槓桿鎖定式，必須向上拉起才能解鎖，設計目的就是防止意外啟動，因此意外關閉的可能性不大。

報告未指向飛機或引擎存在技術缺陷。美國國家運輸安全委員會（NTSB）感謝印度當局合作，並未對飛機與引擎製造商波音與奇異航太提出改善建議。波音表示將持續協助調查並支持印度航空。

印度航空證實報告內容，強調與官方全力配合，但未提供進一步評論。該公司自「塔塔集團」二○二二年接手以來，致力於重建聲譽與擴展機隊。報告最後補充，印航已依照所有適航指示與警示進行操作。

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