「護身軍刀」協同作戰 美日澳19國演訓

日本海上自衛隊裝備計劃部長星直也（左）、美國海軍作戰部設施與後勤副部長賈布隆（中）和澳洲海軍後勤總幹事羅德斯（右）11日簽署「美日澳海上部隊物流協定」。（歐新社）

2025/07/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」十二日報導，隨著中國加強在太平洋的軍事活動，美國的主要盟友日本與澳洲愈發意識到自己有可能捲入與中國的衝突，因此積極強化軍力與訓練。美日澳三國上月甫完成創紀錄規模的「南方傑克魯」聯合演習，本月十三日又將展開更大規模的「護身軍刀」（多國軍演，目的在於提升協同作戰能力，以嚇阻中國擴張。

逾三萬軍人參與 嚇阻中國擴張

「南方傑克魯」演習於五月十九日至六月十三日在澳洲東部敦士郊外舉行，約三千名軍人參與，是該演習自二○一三年開始以來最大規模的一次。澳洲陸軍第三旅主導，美軍派出第一陸戰隊遠征軍及達爾文輪換部隊，日本則出動陸上自衛隊與砲兵單位，並使用十六式機動戰鬥車，模擬在熱帶地形中執行離島防衛任務。

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雖然三國軍方高層未明言敵對對象，但參演部隊普遍認為演習針對中國，目的在讓中國領導人認知，若試圖以武力主張主權，風險極高且代價不斐。

為進一步加強協作能力，三國十一日簽署「美日澳海上部隊物流協定」，涵蓋艦艇彈藥補給、海上加油、修理及零件供應等，取代過往雙邊合作機制。美國海軍強調，協定彰顯三國對印太穩定的長期承諾。

澳洲也將自十三日起至下月四日，主辦兩年一度「護身軍刀」多國聯合軍演，將有美、日等十九國參與，共計派出逾三萬名軍人，是二○○五年首次舉辦以來最大規模。演習內容將涵蓋兵力準備、兩棲登陸、陸海空戰、網路攻防及太空作戰訓練等，且美、日、澳和新加坡也將舉行大規模實彈火箭炮與飛彈試射，更將首此在澳洲試射海馬士多管火箭系統（HIMARS），及澳洲防空部隊與美國「愛國者」防空飛彈系統協同作戰等項目。

報導指出，隨著美國與盟友對中國可能針對台灣採取軍事行動的風險提高，多國軍演已成為新常態。不過，協同作戰也面臨不少挑戰，特別是語言障礙最為明顯。日本自衛隊人員多仰賴少數口譯員，美軍出於安全考量，大多數野外訓練不攜帶翻譯裝置，主要依靠地圖等視覺工具溝通。此外，三國作戰程序各異，日方偏好以手持旗幟傳遞命令，澳方則使用數位工具。

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