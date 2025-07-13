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    美參院軍委會通過28兆國防開支 多項助台計畫

    美國參議院軍事委員會11日通過二○二六財政年度國防授權法草案，將採購34架F-35B「閃電II」戰鬥機。（歐新社檔案照）

    美國參議院軍事委員會11日通過二○二六財政年度國防授權法草案，將採購34架F-35B「閃電II」戰鬥機。（歐新社檔案照）

    2025/07/13 05:30

    助台強化關鍵基礎設施

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會十一日公佈該委員會審議通過的二○二六財政年度國防授權法（NDAA）草案，整體國防預算九九一○億美元（約廿八兆台幣），草案包括要求五角大廈與台灣共同開發、生產無人、反無人戰力，協助台灣強化關鍵基礎設施等，多項強化台美安全合作的內容。

    比川普政府所提多300億美元

    參院軍委會十一日表示，委員會九日以廿六票對一票，通過這項草案，送交全院審議。彭博報導，此版本授權新財政年度國防開支，比川普政府提出的九六一○億美元，增加了三百億美元；五角大廈提出的預算八四八○億美元，經過稅改和開支法案的預算調和，成為九六一○億美元。

    共同開發生產無人及反無人作戰能力

    根據委員會公佈的草案內容，有關台灣部份包括，指示國防部與台灣合作研擬一份聯合計畫，共同開發和生產無人及反無人作戰能力；要求國防部評估台灣關鍵數位基礎設施，並提出可能的強化行動方案；授權十億美元用於「台灣安全合作倡議」，並擴大授權此資金用於作戰傷患照護和醫療裝備；草案也「強烈建議」國防部長，適時邀請台灣海軍參加「環太平洋軍演」（RIMPAC），並要求若選擇不邀請，須知會國會並說明理由。

    邀台灣海軍參加環太軍演

    草案也要求制定戰略，利用全方位軍事手段，針對美國關鍵基設的網路攻擊，重新建立可靠的嚇阻力。「國防獨家新聞」（DefenseScoop）網站報導，一名國會高級官員十一日向記者簡報時指出，這項條文旨在更關鍵性地嚇阻對手、尤其是中國，攻擊關鍵基礎設施，特別是國防關鍵基礎設施。

    該版本也將空軍採購F-35戰機的數量，從原本國防部預算案的廿四架，增加為卅四架；五角大廈共為海、空和陸戰隊提出採購總計四十七架F-35。

    草案指出，美國正面臨中國、俄羅斯、伊朗和北韓組成的侵略者軸心，在多戰場上活動，其共同目標就是瓦解美國在世界各地的影響力。軍委會主席、共和黨議員韋克爾（Roger Wicker）在聲明中說，該草案「優先著重再工業化和民主兵工廠的結構重建」；民主黨首席議員利德（Jack Reed）說，這項草案「對軍隊、科技以及嚇阻我們的敵人和和我國國家利益所需的戰力，進行投資」。

    〈span class=paperkeyword美#參院軍委會#28兆國防開支#助台計畫

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