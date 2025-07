中英對照讀新聞》Vogue’s Anna Wintour to appoint new US editorial head安娜．溫圖將任命新的美國Vogue編輯負責人

安娜.溫圖是時尚界最具知名度及影響力人物之一。(路透)

2025/07/13 05:30

◎林家宇

Vogue editor-in-chief Anna Wintour said on Thursday she will be looking for a new head of editorial content at American Vogue as she steps down from the role after nearly 40 years.

Vogue總編輯安娜.溫圖表示,在卸下擔任近40年的美國Vogue內容負責人職務後,將開始物色新人選。

She has been the editor of Vogue U.S. since 1988 and is regarded as one of the most powerful people in the fashion world. Wintour has raised over $300 million for the U.S. Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute.

自1988年起擔任美國Vogue編輯,她被視為時尚界中最具權威人士之一。溫圖已為美國大都會藝術博物館服裝學院募款超過3億美元。

She will continue as Vogue’s global editorial director and chief content officer at Condé Nast, the publisher of titles including The New Yorker, Vanity Fair and GQ.

她會持續擔任Vogue全球編輯總監及康泰納仕的首席內容長。康泰納仕出版品牌包括「紐約客」、「浮華世界」和「GQ」。

The addition of a new editorial lead at Vogue U.S. will give Wintour more time and flexibility to support other global markets, Vogue said

Vogue表示,任命新一名美國Vogue編輯負責人將讓溫圖有更多時間和彈性支持其它全球市場。

新聞辭典

vogue:名詞,時尚、風行。例句:This kind of shirt will probably be in vogue again.(這款襯衫可能又要再度流行起來)

flexibility:名詞,彈性、靈活性。例句:Working from home gives parents a lot of flexibility to take care of children.(居家辦公讓家長們更有彈性照顧孩子)

