起飛30秒墜地 印度空難指向人為

「華爾街日報」指出，六月十二日印度空難初步調查將事故發生原因指向人為操作因素，而非飛機、引擎等機械問題。（路透檔案照）

2025/07/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「印度航空」六月十二日發生波音七八七「夢幻客機」空難事故後，據「華爾街日報」引述美方知情人士說法，歷經一個月的初步調查指出，失事飛機的燃料切換開關被關閉，導致飛機起飛後迅速喪失推力。美方評事故主因與人為操作有關，與飛機或引擎設計並無直接關聯。

燃料切換開關疑關閉 高度不足以重啟引擎

調查發現控制引擎燃料流動的「燃料切換開關」疑似被關閉，導致飛機起飛後迅速喪失推力。該開關通常在飛行期間保持開啟，用於緊急啟動、關閉或重設引擎。目前尚無法確認開關關閉是操作失誤、意外還是另有企圖。

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失事時飛機曾啟動「衝壓空氣渦輪」（RAT），這種裝置在引擎與輔助動力系統失效時，自動利用飛行時的強大衝壓氣流帶動葉片旋轉供電，進一步證實兩具引擎當時都已停止運轉。

負責調查的印度飛航事故調查局（AAIB）預計十一日發布初步調查報告。調查過程美國國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空總署（FAA）、波音和引擎製造商奇異航空都給予協助。美方目前未對波音七八七或引擎發布安全警示。

華爾街日報提到，印方調查緩慢，引發美方不滿，包括黑盒子資料下載與分析拖延，還想把黑盒子從德里新設分析空難事故資訊專門實驗室轉到其他區域，引發NTSB威脅撤回協助。

飛機自起飛至墜毀僅約卅秒，據「彭博」指出，在如此低高度與速度下重啟引擎幾乎不可能。航空安全專家考克斯表示，若兩具引擎燃料開關同時被關閉，數秒內引擎便會完全停擺。

該客機正、副機長分別具有八二○○、一一○○小時的飛行時數。考克斯認為存在開關切換失誤的可能性。一九八○年代美國達美航空一名機師就曾誤將飛行中的波音七六七燃料開關關閉，所幸當時高度足以重啟引擎，免於事故發生。

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