伊朗濃縮鈾恐還在 以：有動靜就攻擊

以色列認為，伊朗部分濃縮鈾被埋藏在伊斯法罕核設施地下，一旦伊朗打算挖取，馬上就會被發現。圖為六月廿四日商用衛星拍攝的伊斯法罕核設施照片。（路透）

2025/07/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列官員九日在華府透露，伊朗部分接近武器級的濃縮鈾在美軍空襲後仍藏於伊斯法罕核設施深處，雖未被摧毀，但若德黑蘭試圖取回，以色列與美國將會察覺並立即再度出擊。

美國「國家廣播公司」（NBC）及「紐約時報」報導，以色列決定襲擊伊朗核設施是因情報顯示，在去年九月殲滅伊朗側翼、黎巴嫩「真主黨」領袖納斯魯拉後，德黑蘭就加速將濃縮鈾提煉至武器級。以色列在與美國總統川普分享情報的同時，也下定決心即便美國不參與，也會獨自發動攻擊，美國的支持不是必要條件。

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美國情報官員先前強調，未見伊朗已決定製造核武的明確跡象，但以色列官員批評這種說法「不夠嚴謹」。美國國防情報局認為，空襲可能僅使伊朗核計畫延遲數月，但以色列官員堅稱至少已延後兩年。

國際原子能總署曾評估伊斯法罕大部分濃縮鈾可能在攻擊前已被轉移，但以色列表示濃縮鈾埋藏太深未被轉移，即使美軍武器無法摧毀，但已封鎖設施許多入口，似也摧毀能將濃縮鈾安裝至飛彈彈頭上的關鍵實驗室。

不過，該官員不諱言，以色列研判，伊朗部分純度六十％近乎武器級的濃縮鈾仍埋藏在伊斯法罕核設施地底，德黑蘭或許可以取得這些濃縮鈾，但只要一有動作，幾乎肯定躲不過衛星監視，以色列將毫不猶豫再次攻擊。西方情報官員認同這項評估。白宮副新聞秘書凱利亦表示，美軍已對伊朗核設施造成毀滅性打擊。

目前以色列、美國及許多外界專家一致認為，伊朗在納坦茲和福爾多核設施的一．八萬台離心機多被毀損，可能無法修復。他們正評估伊朗需要多長時間才能重建核設施，尤其是在頂尖核子科學家遇害之後。

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