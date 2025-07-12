美日韓空中演習 B-52震懾中朝

美日韓11日於朝鮮半島周邊舉行聯合軍事空中演習，美軍出動B-52H戰略轟炸機，意在嚇阻北韓威脅。（美聯社）

2025/07/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交副部長樸潤柱十一日在馬來西亞進行三方會晤；同日，美日韓在朝鮮半島進行旨在嚇阻北韓的聯合空中軍演，出動美空軍B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機等武器，凸顯美日韓在外交、軍事領域上的緊密合作關係。

南韓國防部表示，韓美日於濟州島以南公海上空舉行聯合軍演，也是B-52H自去年四月後再度現身朝鮮半島，藉由聯合行動提升嚇阻北韓持續增長的核子計畫和飛彈威脅，另有南韓KF-16戰鬥機及日本F-2戰鬥機參與。「朝鮮日報」指出，每架B-52可攜帶廿枚射程達二四○○公里，具搭載核武性能的AGM-86巡弋飛彈，難以透過雷達探測、攔截，是美中衝突情境中最令北京擔憂的戰略武器。

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三國參謀首長首爾開會

此外，美軍參謀長聯席會議主席凱恩、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀、南韓聯合參謀本部議長金明秀同日於首爾召開第廿二次參謀首長會議。聯合聲明敦促北韓立即停止一切損害朝鮮半島、印太及其它地區穩定的不法行動，並承諾持續合作共同回應北韓威脅。「法廣」報導，三方還商討了於九月實施涵蓋陸海空的多域聯合軍演「自由之刃」。

值得注意的是，凱恩在開場發言中，點名北韓和中國「正以清楚明確的意圖從事史無前例的建軍行動」，美日韓應予警惕。「朝鮮日報」報導，凱恩提及之前的三國會議僅限於北韓威脅，言下之意是安保合作應超越以往，將中國包括在內。

美日韓三國外長也在吉隆波舉行的東協（ASEAN）外長會議場邊召開三方會談，達成維持對北韓強力嚇阻，以及在能源、造船、關鍵礦產及其它供應鏈安全和人工智慧（AI）等領域上加強合作的共識，並重申實現北韓無核化的堅定承諾。

此為南韓總統李在明六月勝選、就任後首度三方外長會晤。李在明政府主張減緩南北韓緊張、維持交流和對話管道，但也持續透過與美國的結盟向北韓傳達嚇阻訊息。樸潤柱向美日表示，三方會談顯現出首爾當局進一步推動韓美日夥伴關係及務實、國家利益導向的外交方針。

另一方面，俄羅斯外長拉夫羅夫十一日訪問平壤，可能安排北韓領導人金正恩訪俄事宜。

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