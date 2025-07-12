美議員提制裁新法案 迫俄上談判桌

美國府會為逼俄羅斯結束入侵烏克蘭的戰爭，擬將對烏克蘭運送武器以及推動立法對俄國祭出新一輪制裁。圖為烏國警察十一日在哈爾科夫勘查一處遭俄軍無人機攻擊的現場。（歐新社）

2025/07/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會參議員已提出一項對俄羅斯祭出新一輪制裁的跨黨派法案，兩名提案人十日在羅馬向歐洲盟友與烏克蘭就此做簡報，以展現美方持續援烏的決心與欲藉此逼莫斯科坐上談判桌，同時也有助於威懾北京犯台野心。

買俄油國家 擬課500％關稅

這項由共和黨參議員葛蘭姆與民主黨參議員布魯門塔共同支持的法案，要求對繼續購買俄羅斯石油、天然氣、鈾與其他出口產品之國家的對美進口商品，課徵五○○％關稅——此法案明顯是針對中國與印度，因為中印兩國合計佔俄國能源貿易七成，形同間接大手筆贊助俄國攻烏。

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葛、布二人表示，希望能在國會八月休會前將該法案送交參院全院表決，將立法送交總統簽署生效。並深信此一立法將賦予川普總統在迫使俄國總統普廷和談終戰上所需的工具與靈活性。布魯門塔說，新法案形同告訴普廷，「我們要直擊你的痛處」。葛、布是在於烏克蘭重建會議場邊舉行的「志願者聯盟」，簡報上述法案。該聯盟由卅多國組成，準備戰後派兵維和烏克蘭；這是美國首度與會，出席者還有川普的俄烏問題特使凱洛格。

川普仍希望掌控豁免程序

白宮迄今對此仍有所保留，因為川普希望能完全掌控解除制裁、關稅或其他懲罰的豁免程序，毋須將控制權交予國會。

葛、布二人還說，該立法也對中國產生威懾作用，並遏制其對台灣的野心。葛蘭姆表示，該法案會讓中國因挺俄而恐有經濟受重擊之虞．對台灣而言是一場「試驗」；布盧門塔則說，中國在此學到的另一項教訓是，即便是缺人缺武器的小國，也能夠打勝仗。

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