美中外長會 鬆口川習可望會面

美國國務卿魯比歐（左）和中國外長王毅（右）在吉隆坡會晤後，美中元首「川習會」舉行可能性上升。（法新社）

2025/07/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐十一日在馬來西亞吉隆坡會晤中國外交部長王毅，是美中兩位首席外交官首度面對面交談。魯比歐稱談話具有建設性，但美中在一些問題上存在分歧。對於美中元首高峰會，魯比歐稱「可能性很高」，但必須營造良好氛圍、達成正確成果。據報導，兩人也可能談及台海局勢和烏俄戰爭議題。

魯比歐王毅首次會談 稱談話有建設性

魯比歐十日抵吉隆坡，展開上任以來首次亞洲行程，與東協十國外長、大馬高層官員及俄國外長拉夫羅夫會面，並參加東亞高峰會與東協區域論壇。日、中、俄、澳、印及歐盟也派員與會。他也與日本外務大臣岩屋毅、南韓外交部第一次官（副部長）樸潤柱舉行三邊會議。

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「雙方須營造良好氛圍」

魯比歐與王毅的會談，雙方均認為具建設性和正面意義，顯示美中可以在某些領域合作，但也認知到存在分歧。魯比歐指出，他向王毅傳達的關鍵訊息是，兩大國有機會實現某種戰略穩定，並建立更好溝通與信任。

當被問及美中元首是否可能會晤時，魯比歐稱「可能性很高」，但雙方必須「營造良好的氛圍，並達成正確的成果」，「雙方都有強烈的願望……我不確定具體的日期，但我認為很快就會實現，肯定會實現」。

美國國務院表示，會談富有建設性與務實性，魯比歐強調保持溝通暢通的重要性，雙方同意探索潛在合作領域，並努力控制分歧。他也提及其他區域與全球重要議題。中國外交部則稱會談積極務實，雙方就中美關係及共同關心問題交換意見，王毅強調應將兩國元首共識轉化為具體行動，希望美方以客觀理性態度看待中國。

此外，魯比歐十日在與俄國外長拉夫羅夫會晤後提到，他將在與王毅的任何會晤中，提出「中國顯然一直暗中支持俄國」。魯比歐與王毅一月通話時，也對中國在台灣和南海問題上的行徑表示擔憂，王毅則警告美國要謹慎處理有關台灣的事務。

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