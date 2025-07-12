川普擬以總統撥款權 援烏88億武器

美國國務卿魯比歐（左）十一日在馬來西亞吉隆坡舉行的東南國協外長會議上與俄羅斯外長拉夫羅夫交談。（法新社）

2025/07/12 05:30

調撥庫存武器 透過北約輸送

〔編譯張沛元／綜合報導〕兩名知情人士十日透露，美國總統川普將動用總統權限，對烏克蘭運送估計價值三億美元（近八十八億台幣）的武器，為其重返白宮以來頭一遭；同日，川普表示會透過北約組織（NATO）將武器運送至烏克蘭，並預告在十四日就俄羅斯發表「重大聲明」。

白宮與五角大廈未回應

路透指出，對基輔當局運送武器之舉，顯示原本對烏克蘭不滿的川普，開始對捍衛烏克蘭產生新興趣。消息人士說，值此俄烏已開戰三年多之際，川普團隊將根據「總統撥款權」從美國武器庫存中挑選軍火運往烏克蘭，價值可能約為三億美元，武器品項可能包括防禦型愛國者飛彈與攻擊型中程火箭，但確切內容仍有變數。白宮與五角大廈皆未立即回應置評要求。

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美國的「總統撥款權」允許總統在緊急時調撥庫存武器協助盟友，川普政府此前僅對烏克蘭輸送前總統拜登授權的武器，前述消息人士的說法倘若成真，將是川普回鍋白宮後首度動用總統撥款權軍援烏國。美國對烏克蘭的「總統撥款權」還餘卅八．六億美元，上一次動用是拜登在今年初授予的五億美元撥款。

川普週一發表重大聲明

同日，川普接受美國「國家廣播公司新聞」（NBC News）專訪，表示他對俄羅斯「很失望」，未來兩週將靜觀其變，「我想我週一（十四日）將會就俄羅斯發表『重大聲明』」。川普並未詳述該聲明的內容。俄羅斯克里姆林宮十一日不願對川普此言置評，僅稱會靜待川普的重大聲明。

八日曾說會對烏克蘭運送更多武器以助其抗俄的川普，也說明華府將武器運送給烏克蘭的方式：美國把武器送交北約組織，費用由北約組織全額支付，然後北約再將武器送交烏克蘭。川普說，他已與北約領導人達成北約成員國出錢代烏克蘭採購美製武器的協議。

美俄外長東協場邊會面

此外，美俄外長十日東協外長會議場邊會面，雙方就烏克蘭戰爭進行「坦誠」會談，持續約五十分鐘。美國國務卿魯比歐會後表示，俄國外長拉夫羅夫曾分享在解決俄烏衝突上的「新構想」，但並未透露細節；魯比歐承諾將之呈報給川普，稱方案不能自動帶來和平，但「有可能開啟通往和平之路的大門」。此外，魯比歐還批評莫斯科缺乏「靈活性」，表示他向拉夫羅夫表達川普對和平談判陷入僵局的「失望和不滿」，強調美方希望看到結束衝突的「路線圖」。

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