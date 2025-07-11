港警稱破獲港獨組織 逮4男最小15歲

香港警方10日宣布逮捕4名涉嫌觸犯國安法的男子，4人均為1個在台灣成立、鼓吹香港獨立與消滅中共的組織的成員，年齡最小者僅15歲。（路透）

2025/07/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港警方十日宣布已逮捕四名涉犯「港區國安法」的串謀顛覆國家政權罪的男子，這四人皆為一個在台灣成立、鼓吹香港獨立與消滅中共的組織的成員，年齡最小者僅十五歲。

根據香港警務處國家安全處總警司李桂華，四男是在九日被港警國安處拘捕，年齡介於十五歲到四十七歲，皆為一個名為「香港民主建國聯盟」的組織的成員，分別是秘書長、評議會會員與普通會員，分別負責設計旗幟、研究如何獲得外國勢力支持，以及設法籌辦軍訓等不同工作；該組織各成員會透過隱密的通訊工具與社交媒體連繫，亦定期聚會與開會商議。

請繼續往下閱讀...

李桂華十日在記者會上表示，警方搜證時發一份敦促美國制定「香港政治犯救援計畫」的建議書，此外還找到港獨、藏獨、疆獨、粵獨旗幟。李桂華說，四男最重恐被判終身監禁。

李桂華指出，該組織去年十一月在台灣成立，透過社群媒體宣布並招募黨員；今年二月十五日，該組織在台北召開線上記者會，宣布行動綱領，包括「滅共」、「光復香港」，又提出「臨時國旗和國歌」等，及要尋求國際聲援與提供海外港人軍訓；今年七月一日香港主權移交中國紀念日當天，在境外舉辦活動，參與者踐踏中國五星旗與香港區旗、升起黑洋紫荊旗，以及播放在港遭禁的「反送中」示威神曲《願榮光歸香港》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法