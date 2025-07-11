中國獎學金計畫竊密 美7大學淪陷

美國聯邦眾議院共和黨議員呼籲達特茅斯學院等7所大學，切斷與中國獎學金合作計畫的聯繫，稱該計畫是中國藉此竊取美國技術的「邪惡機制」。（美聯社檔案照）

2025/07/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院共和黨人九日呼籲七所美國大學切斷與一項中國獎學金合作計畫的聯繫，稱該計畫是中國政府藉此竊取美國技術的「邪惡機制」。遭點名的七校反應不一，有些表示早已斷開、正在檢討，或稱一向遵守法律。

收到眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」信函的七校，包括達特茅斯學院、聖母大學、譚普大學、田納西大學，以及加州大學系統的戴維斯、爾灣與河濱分校。

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該眾院委員會在信中表達對七校與中國「國家留學基金委員會」（China Scholarship Council）的夥伴關係的憂慮，稱該計畫對美國國家安全構成威脅。中國「國家留學基金委員會」是一個接受官方資助、負責中國公民出國留學的非營利單位，每年將數以百計的中生送到美國，並要求其學成返中服務兩年。

該眾院委員會主席、共和黨聯邦眾議員穆勒納爾表示，「國家留學基金委員會」聲稱是美中高等學府間的聯合獎學金計畫，但實際上是一個由中共管理、剝削美國大學，並直接支持中國軍事與科學發展的技術轉移行動。

中國駐美大使館與北京的中國外交部皆尚未置評，被點名的七校則反應不一：達特茅斯學院九日稱過去十年來參與該計畫的學生不到十人，聖母大學表示今年稍早已啟動終止與該計畫合作關係的程序，田納西大學則正就信中要求進行檢討。加州大學校長德瑞克聲明中稱該校遵守所有聯邦法律，並與政府合作保護敏感研究…「在此同時，我們相信，國際學生與全球學術夥伴關係，對科學進步、經濟成長以及我們的教育使命，至為重要。」

該眾院委員會還說，正就中國透過該合作計劃「滲透」美國大學展開審查，以及要求這七校提供與該計劃相關的記錄，包括獎學金得主是否參與美國政府資助之研究的文件。

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