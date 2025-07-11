中國買油「資助」伊朗再武裝 萬達控股是首惡

美國媒體披露，中國企業協助伊朗規避制裁，透過非法原油貿易資助德黑蘭戰爭機器運作。圖為伊朗外交部長阿拉奇（左）今年4月訪問中國，會見中國國務院副總理丁薛祥（右）。（歐新社檔案照）

2025/07/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國外交雜誌「國家利益」（The National Interest）九日專文解析中國企業協助伊朗迴避制裁，透過非法原油貿易資助德黑蘭戰爭機器運作，強調鎖定中國的經濟連結才是阻止伊朗再武裝及未來威脅關鍵。

隸屬華盛頓智庫「保衛民主基金會」（FDD）的「經濟與金融力量中心」（CEFP）負責人德澤斯基以「中國如何無聲資助伊朗戰爭機器」為題，揭露北京對德黑蘭軍事系統運作的重要性，尤其是中國企業、總部在山東省東營市的「萬達控股集團」扮演的關鍵角色。

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中國佔據伊朗約九成的原油出口，其中很大一部份流向山東省。六月以色列與美國分別對伊朗發動空襲之際，中國從伊朗進口的原油量達到新高。而德黑蘭軍事預算半數來自石油和天然氣收益，因此，沒有國家在維持伊朗財政命脈的重要性上高過中國。

德澤斯基認為，摧毀伊朗核子計畫與軍事設施固然關鍵，但阻絕德黑蘭取得重建和再武裝所需的金錢也同樣重要。這意味著要對支持伊朗石油經濟的中國買家、銀行家和富豪實施制裁。

德澤斯基點名具中國共產黨黨員身分的富豪尚吉永所掌控的萬達控股集團，在中國與伊朗的非法原油貿易中佔核心地位；直言萬達控股購買、加工受制裁的伊朗原油，使得該公司成為「若想避免伊朗政權再武裝就得處理的嚴正威脅」。

美財政部五月以支持由伊朗革命衛隊監管的伊朗國家石油公司為由，制裁中國山東寶港國際港務公司。德澤斯基指出，該公司只是整個體系的一個節點，萬達控股年初才獲得可進行船間轉移的私人油船隊，正是用於走私伊朗石油常見手法，萬達控股的石化、橡膠、輪胎等事業則直接或間接地參與其中。

制裁須擴至整個供應鏈

不僅如此，尚吉永和萬達控股並非獨立行事，共產黨不但掌控精煉進口原油的執照核可權，萬達控股也與某些中國最具權力的國有企業享有共同商業關係。

德澤斯基表示，空襲並不足以阻止支持伊朗軍事及核子計畫的資金在未來流入德黑蘭，「這是美國的任務，且要從中國富豪及其商業帝國開始」。呼籲華府制裁必須從個別目標擴展至整個供應鏈，「是時候永久切斷伊朗的資金。這就意味著要切斷中國取得伊朗石油」。

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