何立峰訪日前夕 共機又逼近日機

日本媒體披露，日本航空自衛隊一架YS-11EB電子偵察機，9日和10日連續2天在東海公海上空，遭到中國殲轟-7戰鬥轟炸機近距離逼近，據稱最近距離僅約30公尺。（歐新社檔案照）

2025/07/11 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕就在中國國務院副總理何立峰訪問日本前夕，日本媒體十日爆料，日本航空自衛隊一架飛機，九日和十日在東海公海上空遭到中國人民解放軍戰鬥轟炸機近距離逼近，據稱最近距離僅約卅公尺，已是六月以來第三次發生這類事件。

日本外務大臣岩屋毅十日在參加馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）外交部長會議，與中國外長王毅舉行會談時，就中國海警直升機侵入日本領空、中國軍機異常接近日本空自飛機等事，表達嚴重關切，強烈要求中方應對。

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外務省發布新聞稿指出，岩屋向王毅重申台灣海峽和平穩定，對日本及國際社會至關重要，反對片面以武力或脅迫手段改變現狀，在台灣周邊進行大規模軍事演習，與此無法相容。

日媒報導，中國一架戰鬥轟炸機「殲轟-7」（JH-7），九日和十日在東海的公海上空，逼近空自的YS-11EB電子偵察機，外務省和防衛省正在分析當時狀況。

報導指出，中國在日本周邊的活動趨於活躍，中國艦載戰機六月七日與八日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的P-3C巡邏機，最近時僅約四十五公尺，並在日方巡邏機前方約九百公尺處橫切而過。日方巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦「山東艦」動向。

防衛省在事後主動發布新聞，日本政府也透過外交與國防管道，向中方表達嚴重關切，要求避免再度發生，但似乎無效。

另一方面，日本舉辦大阪世界博覽會期間，為各參展國家安排「國家日」，目前已有數國領袖或代表藉由參加國家日活動訪日。中國在世博的國家日為十一日，據稱國務院副總理何立峰將代表出席。何立峰為中共政治局委員，主管經濟與對外經貿事務，在這波美中貿易談判中，何立峰曾在瑞士與美國財政部長貝森特交手。

日本經濟新聞指出，中方派出被視為習近平嫡系「閩江新軍」的何立峰訪日，是為了展現對日中關係的重視。不過，何立峰訪日期間的行程，日媒著墨不多，僅報導日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕將與何立峰舉行會談，內容可能包括日本希望繼續向中國租借大貓熊，以及要求中國恢復進口日本牛肉等。

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