阻中破壞 美議員提台灣海纜韌性法案

美國共和黨聯邦參議員匡希恆等跨黨派議員，9日提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」。（彭博檔案照）

2025/07/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕近年台灣周邊海域的海底電纜斷纜事件層出不窮，引發各界憂心台灣聯外通訊韌性。美國跨黨派聯邦參議員九日為此提案，要求國務卿主導強化台灣周邊海底電纜安全，為台灣開發並部署先進的海纜監測系統，海軍、海岸防衛隊（USCG）與台灣合作監測可疑活動，提供情報警示，並制裁破壞海纜者，以嚇阻中國的「灰色地帶」行動。

要求國務卿主導 為台開發部署先進海纜監測系統

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共和黨參議員匡希恆（John Curtis）及民主黨議員羅森（Jacky Rosen），提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act），保護台灣關鍵通訊基礎設施。法案要求建立由國務院主導，與國防部、國土安全部及海岸防衛隊合作的全面倡議，部署即時監控系統，擬定快速反應機制，強化海上監控，推動國際合作以防範破壞行為。

打擊中國「灰色地帶」行動

法案指出，美國鼓勵強化台灣的電纜網路安全，並推動公共外交以揭露並打擊中國的「灰色地帶」行動。根據法案，國務卿應與國土安全部長及國防部長協調，開發並部署先進的海纜監測系統，能夠即時偵測中斷或可能的破壞行為，以及在適當情況下，向台灣提供全球情報網絡的預警。

法案要求海軍部長和海防隊指揮官，與台灣海巡署及區域盟友合作，強化對台灣周邊海域的感知，重點偵測關鍵海纜路線附近的可疑船隻或活動；海防隊指揮官應協助聯合巡邏，尤其是在台海及其周邊海域，以監控潛在威脅並防範破壞行為。

若有個人或實體破壞涉及台灣國安的海底電纜，法案授權實施凍結在美資產，或禁止入境等制裁，並要求行政部門定期向國會報告威脅情況與因應措施。

不僅威脅台灣國安 也危及全球通訊

匡希恆發表聲明強調，中國擴大孤立台灣的力道，自二○二三年以來，台灣周邊已發生至少十一起電纜破壞事件，「我們不能袖手旁觀」。這項跨黨派法案對此傳達明確訊息，即「美國與台灣和我們的盟友同一陣線，捍衛共同的基礎設施、主權及自由」。羅森也指出，中國共產黨持續針對台灣海纜基礎設施的行動，不僅威脅台灣國安，也危及全球連結及通訊，這項法案將強化美台在保護海纜方面的合作，並制裁針對此一關鍵基礎設施的對手。

與此同時，在美國聯邦眾議院五月通過「台灣國際團結法案」，強調聯合國大會第二七五八號決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題後，匡希恆和民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）九日也提出參院版本，反對未經台灣人民同意就改變台灣地位，鼓勵美國與盟友及夥伴合作，共同反對中國破壞台灣在全球的外交與夥伴關係，捍衛台灣尊嚴及自決權。

今年2月，中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌拖斷台澎第3海纜，海巡署派員登船檢查。（美聯社檔案照）

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