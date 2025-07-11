抗中前線 美首度在菲部署F-35

菲律賓與美國空軍本月7日在呂宋島中部的克拉克空軍基地，展開年度例行「雷霆對抗」（Cope Thunder）第2輪演習，菲方出動2301人和FA-50輕型戰機、A-29輕型攻擊機等，美方動員225人和F-35匿蹤戰機參演，在菲律賓專屬經濟區（EEZ）上空共同巡邏，加強雙方協同作戰能力。（取自菲律賓空軍臉書）

2025/07/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與菲律賓七日至十八日舉行的第二輪「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯合軍事演習，美軍首度在菲國部署第五代戰鬥機F-35。「歐亞時報」分析，此舉顯示出馬尼拉正迅速躍升至美國與中國在印度—太平洋對抗的前線國家之一，也代表華府與馬尼拉對抗南海中國進犯的區域利益愈加密切。

雷霆對抗投入二三○一名菲律賓空軍與二二五名美國空軍人員。菲方出動FA-50戰鬥機、A-29B輕型攻擊機和黑鷹直升機等武器，演練著重美菲雙邊戰鬥機整合，以及與強化與盟友協調行動等目標。

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美軍深化區域夥伴合作

美空軍四二一飛行中隊指揮官穆斯勒向媒體表示，在菲國部署F-35的決定意在深化與區域夥伴的合作，「我們享有一個自由開放的印太地區，但只要我們有意持續嚇阻任何形式的侵犯，未來數年我們不能視此為理所當然」。

四月進行的第一輪演習中，美軍派出F-16戰鬥機。七日登場的第二輪演習中，F-35便與FA-50在菲國專屬經濟區（EEZ）內執行聯合飛行。穆斯勒強調，「F-35是美國空軍的基石，我們與菲律賓空軍有著強烈的夥伴關係，美方也期待著強化同盟及持續整合」。

攸關美國防衛台灣戰略

馬尼拉與日本對美國的台灣防衛戰略至關重要。菲律賓參謀總長布勞納四月曾警告，若台灣遭侵略，菲國難以置身事外。地理位置上，台灣最南端與菲國最北端僅隔著一道呂宋海峽，當中的巴士海峽則是來往西太平洋與南海船隻的咽喉點。鑒於中國利用水道侵略台灣的可能性，加深了菲律賓內部對於遭捲入衝突的隱憂。

隨著中國在南海及印太地區的行徑愈加強勢，美菲的軍事合作程度亦相應增長。四月美菲「肩並肩」年度演習中，美方在巴丹島部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）；同月華府通過一筆價值近五十六億美元，包含廿架F-16戰鬥機的菲國軍售案。

推升與中國敵對態勢

美國去年四月於呂宋島部署陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon），引發中國關切和不滿，並於同年九月從海南島罕見朝太平洋發射洲際彈道飛彈。不過美軍仍未將泰風系統從菲國領土撤離。

日韓等印太盟友已具備F-35

報導分析，日本、南韓與新加坡等美國印太重要盟友已具備F-35，且曾在汶萊、印尼和泰國短暫部署或聯合演習中出動，如今加上與菲律賓空軍配合，將進一步推升與中國的敵對態勢。

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