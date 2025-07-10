駐軍燒錢 川普要南韓多付防衛費

駐韓美軍司令布朗森（左）將南韓描述為「有如日本與中國之間的航空母艦」。圖為布朗森與南韓聯合參謀本部議長金明秀（右）。（歐新社檔案照）

2025/07/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼宣布對南韓商品課徵廿五％的關稅後，美國總統川普八日又對南韓開刀，稱南韓應自行支付軍事防衛費用，以及暗示南韓必須支付更多的駐南韓美軍的開支。對此，南韓外交部四兩撥千斤地表示，會按照美韓在去年川普勝選前就達成的協議，來分攤駐韓美軍的防衛支出。

川普以「很不公平」來形容駐外美軍費用支付比例失衡，直言美國對許多非常成功國家提供軍隊，南韓賺了不少錢，應自行支付其軍隊費用；他首度執政時曾讓南韓同意為駐韓美軍支付更多費用，然此協議卻被之後上台的前總統拜登「取消」。川普曾告訴南韓，南韓分攤的駐韓美軍費用少到有如免費享用美軍；他當初一通電話就讓南韓同意將駐軍費用分攤額調升至每年卅億美元，但南韓其實應該每年支付一百億美元，「明年我們得談一談」。

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稱駐在國獲巨大經濟利益

川普還說，美軍駐紮能為駐在國帶來「巨大」經濟利益，就像多了座城市，對駐在國而言是滔天巨富，但對美國來說卻是巨大損失。駐韓美軍是一九五○年到五三年的韓戰的歷史遺產，目前有約二．八五萬名美軍駐紮南韓，而南韓則仰賴美國的核保護傘來抵禦中國、俄羅斯與北韓的威脅。

有意將駐韓美軍費用納入關稅談判的川普，此前已多次對駐韓美軍防衛費分攤問題表達不滿，去年競選期間曾說，南韓每年應為駐韓美軍支付一百億美元；此外，川也曾揚言，各國若不多出防衛費，他可能會下令撤走駐外美軍。

韓每年應付一百億美元

「路透」報導，南韓在去年美國總統大選投票前夕，與即將卸任的拜登政府簽訂為期五年（二○二六年到三○年）的新版「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（SMA），將自二六年起提高分擔駐韓美軍的費用；第一年的增幅為八．三％，達十四．七億美元，明顯不及川普提及的卅億或一百億美元。

南韓外交部九日雖稱不願一一回應或評價外國領導人的發言，但強調南韓政府會按照有效簽署並生效的第十二次SMA（即去年與拜登政府簽署的版本）支付防衛費用。美韓每五年就駐韓美軍防衛費分擔進行協商，韓媒解讀，南韓外交部的回應，暗示無論川普如何放話，南韓在負擔駐韓美軍支出上，都將堅守美韓達成與簽署的現行協議。

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