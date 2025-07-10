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    日強化西南防禦 佐賀駐屯地啟用

    日本陸上自衛隊佐賀駐屯地九日正式啟用，首架V-22魚鷹型運輸機上午飛抵當地。（美聯社）

    日本陸上自衛隊佐賀駐屯地九日正式啟用，首架V-22魚鷹型運輸機上午飛抵當地。（美聯社）

    2025/07/10 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本為了加強西南離島防禦，在九州佐賀市新設的駐屯地九日正式啟用，並開始部署V-22魚鷹型運輸機。共十七架魚鷹機預定在下月底前完成部署，未來主要將做為陸上自衛隊「水陸機動團」向離島運送部隊之用。

    面對中國加強擴張海上霸權，日本將防禦重點往西南轉移，加強九州與沖繩的防禦力，以備有事之際能夠機動反應。陸自這次新設的佐賀駐屯地，也是自二○二三年沖繩縣石垣駐屯地以來，再次啟用新駐屯地，部署約四二○人。

    佐賀駐屯地鄰近佐賀機場，主要將做為魚鷹機部署之用，預定部署的十七架魚鷹機，原本臨時部署於千葉縣木更津駐屯地，九日配合佐賀駐屯地啟用，第一架魚鷹機在上午抵達，預定下月底前完成部署。部署於佐賀縣目達原駐屯地的約五十架直升機，也預定移防至此。

    日本放送協會（NHK）報導，陸自「水陸機動團」被稱為日版陸戰隊，主力部隊駐紮在長崎縣佐世保市的相浦駐屯地，與佐賀駐屯地的直線距離僅約六十公里，透過魚鷹機可迅速運兵至西南離島。

    魚鷹機最快速度約時速五○○公里，續航力約二六○○公里，相較於CH-47運輸直升機，速度與續航能力分別是CH-47的兩倍與三倍左右。

    不過，魚鷹機從開發階段就問題不斷，也相繼發生重大飛安事故，地方對於魚鷹機的安全性和噪音感到不安，反對部署的市民團體九日也在駐屯地正門前抗議。

    防衛省計畫將魚鷹機的每日平均起降次數，控制在十六次以內，其中約五次在夜間進行。由於佐賀機場北側為住宅區，為降低噪音，飛機主要將利用機場南側有明海上空的路線。

    〈span class=paperkeyword日#抗中#佐賀#駐屯地#陸自#魚鷹型運輸機

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