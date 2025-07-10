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    赫格塞斯暫停軍援烏克蘭 未知會白宮

    美國國防部長赫格塞斯（右）在未知會白宮的情況下，下令暫停對烏克蘭運送武器，引發總統川普（左）不滿，並導致政府內部陷入混亂。（法新社）

    美國國防部長赫格塞斯（右）在未知會白宮的情況下，下令暫停對烏克蘭運送武器，引發總統川普（左）不滿，並導致政府內部陷入混亂。（法新社）

    2025/07/10 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕關於美國總統川普對軍援烏克蘭的態度驟變，美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）和政治新聞媒體「Politico」八日引述知情人士報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在並未知會白宮的情況下，下令暫停對烏克蘭運送武器，引發川普不滿，並導致政府內部陷入混亂。

    傳國防政次是幕後推手

    據了解，此事的幕後推手是五角大廈政策次長柯伯吉，他長期對美國介入歐洲事務、軍援烏克蘭持反對立場，甚至要求歐洲盟邦不要插手印太事務。消息人士透露，「我認識的每個人幾乎都被他惹毛了」。

    川普八日在內閣會議上被問到是否批准暫停對烏軍援時，僅表示美國將繼續提供防禦性武器。當記者追問是誰批准暫停軍援時，川普回說：「我不知道，要不然你告訴我？」

    此事凸顯川普政府內部的策制定過程，經常倉促且隨意。這已是赫格塞斯今年第二次在未事先通知國安高層，片面決定暫停向烏克蘭提供武器。

    第一次發生在二月，但隨即遭到推翻；這次情況也類似，因為川普七日晚間便宣布，將持續提供武器給烏國。消息人士透露，美國烏俄事務特使凱洛格和國務卿兼國安顧問魯比歐，都是透過媒體報導才得知此事。

    川普上月在參加北約峰會期間，要求赫格塞斯提供美國武器庫存的清點報告。當時伊朗與以色列爆發衝突，川普希望確認美軍在中東地區有足夠的彈藥，以應對突發狀況。然而，三名消息人士指出，川普並未指示赫格塞斯暫停對烏軍援，這項建議是柯伯吉提出，再提交國防部副部長費恩柏格，最後由赫格塞斯批准，他當時認為這符合川普的「美國優先」原則。

    據報導，柯伯吉自從擔任五角大廈政策主管以來，已接連做出一連串讓白宮部分人士措手不及，也令多個美國盟邦感到沮喪的決策，甚至因為逼迫盟友提高國防開支，直接叫他們「別擋路」，而激怒盟國。

    報導指出，英國國防部代表團上月訪問五角大廈，簡報英國航空母艦例行部署亞太任務時，柯伯吉突然插話，希望英國撤回部署任務。消息人士還說，國防部曾告訴某個歐洲盟友，「我們不需要歐洲人插手印太」。

    五角大廈政策次長柯伯吉（左）長期對美國介入歐洲事務、軍援烏克蘭持反對立場。（法新社檔案照）

    五角大廈政策次長柯伯吉（左）長期對美國介入歐洲事務、軍援烏克蘭持反對立場。（法新社檔案照）

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