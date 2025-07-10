川普升高分貝 再批普廷廢話連篇

俄羅斯8日至9日對烏國發射700多架無人機，再度創下開戰3年多以來單日最大規模。圖為基輔遇襲後引發大火，消防隊員全力灌救。（法新社）

2025/07/10 05:30

不爽普廷拖延和平協議

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普宣布持續提供烏克蘭武器後，八日升高對俄羅斯總統普廷的批評，指普廷對美國「說了一堆廢話」、「我對普廷不高興」。另一方面，俄羅斯九日對烏國發射七百多枚飛彈和無人機攻擊，再度創下開戰三年多以來單日最大規模。

內閣會議 痛陳不滿普廷

川普八日在內閣會議上表示，「我對普廷不高興，我現在可以這樣告訴你，因為他殺了很多人」，「普廷一直沒停止（攻擊），坦白說令我失望」，川普言談間也透露出，對普廷一再拖延和平協議之事，備感氣餒，他說，「普廷向我們扯了一堆廢話，你想知道實情是怎樣？他始終都很友好，但結果這些都是沒意義的」，川普重申前一天的宣布，「所以，我們要提供一些防衛性武器給烏克蘭，而且我已經批准此事」。’

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克宮不以為意 擴大空襲烏克蘭

克里姆林宮發言人佩斯科夫九日對川普的批評顯得不以為意，指川普向來說話風格在用詞上都相當不客氣，「我們對此保持冷靜，期待繼續與華府對話」。

就在川普再度批評普廷後，俄羅斯從八日到九日一夜攻擊發射七二八架無人機、十三枚飛彈，攻擊烏克蘭多地七四一個目標，但以盧茨克（Lutsk）、赫梅利尼茨基市（Khmelnytsky）、利維夫市，以及特諾皮爾州（Ternopil）等西部地區，受到最嚴重攻擊，一名平民喪生，基輔市中心也遭無人機攻擊。盧茨克所屬伏林州（Volyn）州長魯德尼茨基（Ivan Rudnytskyi）說，該州上空一夜出現大約五十架無人機、五枚飛彈，「幾乎都衝著盧茨克」。

「基輔獨立報」報導，根據烏國空軍聲明，防空系統擊落二九六架無人機、七枚巡弋飛彈，另外四一五架無人機雷達訊號消失。攻擊密集程度也促使鄰國波蘭戰機緊急升空，確保領空安全。

俄國正對烏克蘭發動夏季攻勢，根據俄國國防部說法，這波攻擊鎖定烏國鄰歐盟和北約盟國波蘭的一處軍用機場，俄國宣稱「所有設定目標都已被摧毀」。另外，俄國九日宣佈在烏東頓內茨克奪下托爾斯托村（Tolstoy）。當地烏國檢察官說，頓內茨克兩鎮有八人在徹夜攻擊死亡。

中國父子間諜 在烏被逮

此外，烏克蘭安全局九日表示，該局拘留了一對中國父子，指控他們試圖非法向中國出口烏克蘭RK-360MC海王星反艦飛彈系統的秘密文件，該款飛彈曾摧毀俄羅斯黑海艦隊的旗艦。烏克蘭安全局說，兒子是一名廿四歲的前基輔某大學學生，住在中國的父親曾前往烏克蘭協助兒子的「間諜活動」。如果罪名成立，他們將因間諜罪面臨長達十五年的監禁。

美國總統川普（左）8日升高對俄羅斯總統普廷（右）的批評，指普廷對美國「說了一堆廢話」，「我對普廷不高興」。（路透檔案照）

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